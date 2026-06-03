به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید رضا محمودی قوژدی امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بهسازی کتابخانه روستای ریاب با کمک جوانان و نوجوانان روستا و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان انجام شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد ادامه داد: در راستای تکمیل پیوست‌های فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی پرونده نامزدی «بهترین روستای گردشگری جهان»، پروژه بازپیرایی و تجهیز کتابخانه روستای تاریخی ریاب با الگویی منحصربه‌فرد از مشارکت مردمی به بهره‌برداری رسید. این اقدام که با محوریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گناباد صورت گرفت، صحنه‌ای از همکاری مشترک میان دهیاری، فعالان محلی و به‌ویژه کودکان و نوجوانان روستا را به نمایش گذاشت.

محمودی قوژدی با تأکید بر جایگاه «سرمایه اجتماعی» در استانداردهای جهانی اظهار کرد: یکی از شاخص‌های بنیادین سازمان جهانی گردشگری برای انتخاب روستاهای برتر، میزان مشارکت و ذینفع بودن جامعه محلی در فرآیند توسعه است، پروژه بازپیرایی کتابخانه ریاب، تنها یک اقدام عمرانی نبود، بلکه مانوری از همبستگی اهالی برای ارتقای زیست‌بوم فرهنگی روستا در تراز بین‌المللی محسوب می‌شود.

او این برنامه را تحول زیرساختی با نگاه به آینده دانست و افزود: در این طرح بازپیرایی، اقدامات گسترده‌ای برای ارتقای استانداردهای فضاهای فرهنگی انجام شد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از بهسازی کالبدی شامل عملیات رنگ‌آمیزی کامل ساختمان و اصلاح تخصصی نظام نورپردازی جهت ایجاد فضایی استاندارد و پویا، تجهیز مدرن شامل تخصیص و استقرار تجهیزات جدید شامل میزهای مطالعه، صندلی‌های ارگونومیک، قفسه‌های کتاب و منابع مکتوب جدید، مشارکت نسل نو شامل حضور داوطلبانه کودکان و نوجوانان ریابی در فرآیند چیدمان و زیباسازی، که نشان‌دهنده پویایی و پیوند نسل جدید با هویت فرهنگی روستاست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد تصریح کرد: حضور کودکان و نوجوانان در این پروژه، پیام مهمی برای ارزیابان جهانی دارد، این مشارکت ثابت می‌کند که میراث‌فرهنگی و توسعه در ریاب، امری فرمایشی نیست، بلکه ریشه در باورهای جامعه محلی دارد. این کتابخانه اکنون به عنوان قلب تپنده فرهنگی ریاب، آماده است تا به عنوان مرکزی برای آموزش گردشگری مسئولانه و ارتقای سطح دانش عمومی جامعه محلی فعالیت کند.

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