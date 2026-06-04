۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۴

ایستاده در غبار؛ بازخوانی پیوند میراث‌فرهنگی و هویت ملی در آینه مقاومت

ایستاده در غبار؛ بازخوانی پیوند میراث‌فرهنگی و هویت ملی در آینه مقاومت

نشست تخصصی «ایستاده در غبار؛ تبیین پیوند میراث‌فرهنگی، حافظه تاریخی و هویت ملی در آینه مقاومت» روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان، جمعی از مسئولان، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حوزه تاریخ و فرهنگ، در عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی رشت (موزه رشتی دوزی) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این نشست تخصصی، ابعاد مختلف آسیب‌های وارد شده به بناهای تاریخی ایران در جریان جنگ رمضان، با رویکردی علمی، تحلیلی و راهبردی مورد بررسی قرار گرفت و نقش میراث فرهنگی در تثبیت حافظه تاریخی و تقویت هویت ملی در شرایط بحران و تهدید تبیین شد.

سخنرانان این نشست با بیان اینکه میراث فرهنگی صرفاً مجموعه‌ای از بناها و آثار نیست، بلکه تجلی عینی هویت، روایت تاریخی و سرمایه ایران است، تأکید کردند: هرگونه آسیب به آثار تاریخی، صرفاً تخریب کالبدی یک بنا نیست، بلکه خدشه به حافظه جمعی و پیوندهای هویتی یک ملت محسوب می‌شود.

اساتید دانشگاه در تحلیل ابعاد جنگ رمضان و پیامدهای آن بر آثار تاریخی کشور، به ضرورت مستندسازی دقیق خسارات، تقویت نظام‌های حفاظتی، ارتقای تاب‌آوری بناهای تاریخی و هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و اجرایی تأکید کردند. آنان همچنین نقش اسناد تاریخی و آرشیوهای ملی را در بازسازی روایت صحیح از رخدادها و صیانت از حقیقت تاریخی، تعیین‌کننده دانستند.

علی فتح اللهی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان نیز در این نشست با اشاره به جایگاه گیلان در تاریخ ایران، تصریح کرد: حفاظت از میراث فرهنگی، مسئولیتی فرابخشی و ملی است که نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و نخبگان فرهنگی است.

 علی خلیلی، مدیر سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی نیز با بیان اهمیت ثبت و نگهداری اسناد مرتبط با آسیب‌های وارده به آثار تاریخی، اظهار کرد: صیانت از اسناد و روایت‌های معتبر تاریخی، مکمل حفاظت فیزیکی از
از بناهاست و هر دو در شکل‌گیری حافظه پایدار ملی نقش بنیادین دارند.

این نشست توسط امور فرهنگی و روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در فضایی علمی و تعاملی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های تخصصی، بر ضرورت تبدیل صیانت از میراث فرهنگی به یک گفتمان عمومی و مطالبه ملی تأکید کردند.

برگزارکنندگان این نشست اعلام کردند که نتایج و جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، در قالب پیشنهادهای راهبردی به نهادهای ذیربط ارائه خواهد شد تا زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی کشور باشد.

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کد خبر 1405031401109
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مرضیه امیری

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