به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این نشست تخصصی، ابعاد مختلف آسیب‌های وارد شده به بناهای تاریخی ایران در جریان جنگ رمضان، با رویکردی علمی، تحلیلی و راهبردی مورد بررسی قرار گرفت و نقش میراث فرهنگی در تثبیت حافظه تاریخی و تقویت هویت ملی در شرایط بحران و تهدید تبیین شد.

سخنرانان این نشست با بیان اینکه میراث فرهنگی صرفاً مجموعه‌ای از بناها و آثار نیست، بلکه تجلی عینی هویت، روایت تاریخی و سرمایه ایران است، تأکید کردند: هرگونه آسیب به آثار تاریخی، صرفاً تخریب کالبدی یک بنا نیست، بلکه خدشه به حافظه جمعی و پیوندهای هویتی یک ملت محسوب می‌شود.

اساتید دانشگاه در تحلیل ابعاد جنگ رمضان و پیامدهای آن بر آثار تاریخی کشور، به ضرورت مستندسازی دقیق خسارات، تقویت نظام‌های حفاظتی، ارتقای تاب‌آوری بناهای تاریخی و هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و اجرایی تأکید کردند. آنان همچنین نقش اسناد تاریخی و آرشیوهای ملی را در بازسازی روایت صحیح از رخدادها و صیانت از حقیقت تاریخی، تعیین‌کننده دانستند.

علی فتح اللهی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان نیز در این نشست با اشاره به جایگاه گیلان در تاریخ ایران، تصریح کرد: حفاظت از میراث فرهنگی، مسئولیتی فرابخشی و ملی است که نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و نخبگان فرهنگی است.

علی خلیلی، مدیر سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی نیز با بیان اهمیت ثبت و نگهداری اسناد مرتبط با آسیب‌های وارده به آثار تاریخی، اظهار کرد: صیانت از اسناد و روایت‌های معتبر تاریخی، مکمل حفاظت فیزیکی از

از بناهاست و هر دو در شکل‌گیری حافظه پایدار ملی نقش بنیادین دارند.

این نشست توسط امور فرهنگی و روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در فضایی علمی و تعاملی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های تخصصی، بر ضرورت تبدیل صیانت از میراث فرهنگی به یک گفتمان عمومی و مطالبه ملی تأکید کردند.

برگزارکنندگان این نشست اعلام کردند که نتایج و جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، در قالب پیشنهادهای راهبردی به نهادهای ذیربط ارائه خواهد شد تا زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی کشور باشد.

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