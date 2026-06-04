به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همزمان با برگزاری جشن عظیم و مردمی پیاده‌روی کیلومتری عید سعید غدیر خم در روز پنج‌شنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵، با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی در این رویداد بزرگ ملی و مذهبی مشارکت گسترده‌ای داشت.

در این حضور فرهنگی، غرفه‌های «زندگی با آیه‌ها»، «فرشته‌های مدرسه میناب»، «بیعت با ولایت»، «ایرانِ جان»، «آتلیه بهشت»، «کودک» و «کارگاه صنایع‌دستی» با هدف تبیین مفاهیم دینی، تقویت هویت ملی، ترویج فرهنگ مقاومت و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور به شهروندان و خانواده‌های حاضر در این اجتماع بزرگ مردمی خدمات و برنامه‌های متنوعی ارائه کردند.

همچنین نمایشگاه «ایستاده در غبار» در مقابل ساختمان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به همت اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی برپا شد؛ نمایشگاهی که با رویکردی مستند و آگاهی‌بخش، بخشی از آثار، بناها و مواریث تاریخی آسیب‌دیده در جریان تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی را به تصویر کشید و روایتگر ایستادگی میراث تمدنی ایران در برابر تهدیدها و تعرضات علیه هویت تاریخی و فرهنگی کشور بود.

حضور وزارت میراث‌فرهنگی در این رویداد عظیم مردمی، در امتداد مأموریت‌های فرهنگی این وزارتخانه و با هدف پیوند میان میراث‌فرهنگی، هویت ایرانی ـ اسلامی، فرهنگ ولایی و مشارکت اجتماعی طراحی و اجرا شد؛ رویکردی که می‌کوشد از ظرفیت مناسبت‌های ملی و مذهبی برای تعمیق سرمایه اجتماعی، تقویت انسجام ملی و بازنمایی مؤلفه‌های هویت‌ساز ایران بهره گیرد.

جشن کیلومتری عید غدیر، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی کشور، امسال نیز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با برنامه‌ریزی هدفمند و مشارکت فعال، سهمی مؤثر در غنابخشی فرهنگی و محتوایی این رویداد بزرگ ایفا کرد.

انتهای پیام/