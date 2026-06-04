بازسازی واقعه غدیر در محوطه بقعه قیدار نبی؛ گامی نو در مسیر توسعه گردشگری مذهبی شهرستان خدابنده

به گزارش خبرنگار میراث آریا، معصومه شیری روز ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵، با اعلام برگزاری مراسم بازسازی واقعه غدیر در محوطه باستانی و مقدس بقعه قیدار نبی (ع) اظهار کرد: این رویداد مذهبی و فرهنگی که با دقت و برنامه‌ریزی برگزار شد، با استقبال بی‌نظیر اهالی شهرستان خدابنده و همچنین گردشگرانی که از مناطق مختلف برای زیارت و حضور در این مراسم آمده بودند، روبه‌رو شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این محوطه تاریخی، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان باورهای مذهبی و هویت فرهنگی منطقه است. هیئت ریحانه النبی (س) با همکاری ستاد غدیر، هیئت های مذهبی و خادمین اوقاف شهرستان خدابنده در راستای ترویج فرهنگ ولایت و تبیین پیام بزرگ عید غدیر، نمایش بزرگ بازسازی واقعه غدیر را با حضور گسترده مردم و علاقه‌مندان در بقعه حضرت قیدارنبی (ع) برگزار کرد.

او با اشاره به اهداف بلندمدت این نوع برنامه‌ها افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مراسم، جنبه آموزشی و تربیتی آن برای کودکان و نسل جوان است. بازسازی این واقعه بزرگ در یک فضای زنده و تاریخی، کمک می‌کند تا مفاهیم و آموزه‌های غدیر به شکلی ملموس و اثرگذار در ذهن نسل جدید حک شود.

شیری در ادامه خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر غنای فرهنگی، پتانسیل‌های بسیار بالایی برای توسعه گردشگری مذهبی در این شهرستان دارد. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و معنوی اماکن مذهبی نظیر بقعه قیدار نبی، می‌توان برنامه‌های سازمان‌یافته‌ای را تدوین کرد که علاوه بر جذب زائران و گردشگران، باعث رونق اقتصادی و معرفی بیشتر توانمندی‌های گردشگری استان زنجان شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده تأکید کرد: این برنامه با هنرنمایی جمعی از هنرمندان برجسته استان زنجان و شهرستان خدابنده، صحنه‌های تاریخی و ماندگار واقعه غدیر خم را به شکلی تأثیرگذار و هنرمندانه به تصویر کشید.

او گفت: در این آیین فرهنگی و مذهبی، حاضران ضمن آشنایی بیشتر با ابعاد تاریخی و اعتقادی واقعه غدیر، شاهد اجرای بخش‌های متنوعی از بازسازی خطبه غدیر و اعلام ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) بودند.

این مراسم که در ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، بار دیگر نشان داد که تلفیق مناسبات مذهبی با میراث فرهنگی، می‌تواند راهکاری کارآمد برای حفظ ارزش‌ها و توسعه پایدار گردشگری باشد.

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