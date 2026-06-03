به گزارش خبرنگار میراث آریا، منصور هادی پور، روز چهارشنبه ١٣ خردادماه ١۴٠۵ با بیان اهمیت ترویج مفاهیم ارزشی در قالبهای خلاقانه و اثرگذار اظهار کرد: ویژهبرنامه «کلام ناب در قاب» به مناست عید سعید غدیر،با همکاری مشترک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره میراث فرهنگی شهرستان خمام در فضایی صمیمی و آموزنده برگزار شد و کودکان و نوجوانان در کنار مادران خود با بهرهگیری از کاغذها و وسایل دورریختنی و استفاده از طنابهای حصیری، قابهای هنری ساختند و دلنوشتهها و جملات خود درباره واقعه عظیم غدیر را در آن ثبت کردند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان خمام افزود: عید غدیر صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه منشوری از ولایتمداری، اخلاقمحوری و مسئولیت اجتماعی است. انتقال این مفاهیم به نسل نو، نیازمند زبان هنر، خلاقیت و مشارکت فعال آنان است. در این برنامه، کودکان نهتنها با مفاهیم فرهنگی و اعتقادی آشنا شدند، بلکه بهصورت عملی با اهمیت بازیافت و حفظ محیطزیست نیز ارتباط برقرار کردند.
او با تأکید بر نقش آموزشهای غیرمستقیم در نهادینهسازی فرهنگها تصریح کرد: استفاده از مواد بازیافتی در خلق آثار هنری، الگویی علمی و کاربردی برای کاهش پسماند و مدیریت صحیح منابع است. وقتی کودک میآموزد که از یک وسیله به ظاهر بیاستفاده، اثری زیبا و ماندگار خلق کند، در حقیقت گامی در مسیر توسعه پایدار و صیانت ازمحیطزیست برمیدارد.
هادی پور به بخشهای جانبی این مراسم اشاره و ابراز کرد: در حاشیه این برنامه، منقبتخوانی تأثیرگذار توسط نوجوان هنرمند، تارا رمضانیمهر از مؤسسه خردسرای فردوسی گیلان اجرا شد که با استقبال حاضران همراه بود. همچنین اجرای نمایش با محوریت فرهنگ غدیر، فضای مراسم را غنیتر و پیام آن را برای مخاطبان ملموستر ساخت.
سرپرست اداره میراث فرهنگی خمام در پایان خاطرنشان کرد: پیوند دادن مناسبتهای مذهبی با فعالیتهای هنری و محیطزیستی، رویکردی نوین در حوزه فرهنگسازی است. ما معتقدیم اگر ارزشهای اصیل دینی در قالب تجربههای خلاقانه و مشارکتی به نسل آینده منتقل شود، ماندگاری و اثرگذاری آن چندین برابر خواهد شد. «کلام ناب در قاب» گامی کوچک اما عمیق در مسیر تربیت نسلی آگاه، هنرمند و مسئولیتپذیر بود.
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