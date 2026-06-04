به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین ابراهیمی روز چهارشنبه ١٣ خردادماه ١۴٠۵ با اشاره به بررسی پرونده‌های متعدد در این کمیسیون اظهار کرد: در این نشست ۱۸ پرونده مربوط به واحدهای گردشگری استان مورد بررسی دقیق کارشناسان قرار گرفت که در نهایت ۱۶ واحد موفق به اخذ رأی موافقت برای دریافت گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری شدند.

معاون گردشگری گیلان با تأکید بر اهمیت استانداردسازی خدمات در صنعت گردشگری تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری، تمامی واحدهای فعال در این حوزه موظف‌اند برای ساماندهی خدمات و ارتقای سطح رضایتمندی گردشگران، گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری را دریافت کنند.

او در ادامه افزود :این گواهینامه‌ها با هدف ایجاد نظام ارزیابی علمی و حرفه‌ای در تأسیسات گردشگری صادر می‌شود و اعتبار آن سه ساله است. پس از پایان این دوره، واحدهای دریافت‌کننده مجدداً مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت حفظ استانداردهای لازم، اعتبار گواهینامه برای سه سال دیگر تمدید خواهد شد.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای نظام درجه‌بندی و صدور گواهینامه کیفیت، زمینه‌ساز ارتقای استانداردهای خدمات، افزایش اعتماد گردشگران و تقویت جایگاه گیلان به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور است.

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