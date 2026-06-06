به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده شنبه ۱۶ خرداد در جلسه کمیته فنی ادارهکل میراثفرهنگی استان همدان با اشاره به نگاههای منفی نسبت به محدودیتهای ناشی از حریم و ضوابط حفاظتی بناهای تاریخی، اظهار کرد: در سالهای اخیر این تصور در میان مردم شکل گرفته که قرار گرفتن در مجاورت یک اثر تاریخی مانع توسعه و بهرهبرداری از ملک است در حالی که باید با برنامهریزی صحیح، این ذهنیت را به فرصتی برای ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش ارزش اقتصادی و هویتی محلات تاریخی تبدیل کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: اگر بتوانیم جریانسازی فرهنگی مناسبی انجام دهیم و مزایای بناهای تاریخی را برای مردم تبیین کنیم نگاه منفی به تدریج جای خود را به مشارکت و همراهی خواهد داد، شهروندان باید اثرات ملموس حفاظت از میراثفرهنگی را در بهبود منظر شهری، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی، کفسازی، ساماندهی معابر، نصب المانهای هویتی و افزایش جذابیت محیط زندگی خود مشاهده کنند.
او با اشاره به ضرورت بازنگری ضوابط بافتهای تاریخی در برخی از شهرهای استان، گفت: ضوابط موجود در بسیاری موارد پاسخگوی شرایط امروز نیست و لازم است با حفظ اصول حفاظت از میراثفرهنگی، متناسب با واقعیات موجود بازنگری شوند، در این فرآیند تلاش شده ضمن صیانت از ارزشهای تاریخی، راهکارهایی برای ارتقای کیفیت بصری ساختمانهای موجود و ایجاد هماهنگی بیشتر میان ساختوسازهای جدید و هویت تاریخی بافتها ارائه شود.
معصومعلیزاده با بیان اینکه توسعه شهری بدون برنامهریزی بلندمدت میتواند مشکلات جدی برای نسلهای آینده ایجاد کند، اظهار کرد: تجربه برخی شهرها نشان میدهد که بیتوجهی به پیشبینی مسیرهای دسترسی، عرصههای تاریخی و نیازهای آتی شهر، در آینده هزینههای سنگینی را به مدیریت شهری و مردم تحمیل میکند بنابراین باید با نگاه کارشناسی و آیندهنگر تصمیمگیری کنیم.
قابل ذکر است؛ در این جلسه دو موضوع ضوابط اختصاصی بافت تاریخی شهر ملایر و مطالعات سازهای آرامگاه باباطاهر مورد بحث و بررسی اعضای کمیته قرار گرفت.
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