به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در نشست با سرمایهگذار حوزه گردشگری، به قابلیتهای استان در این حوزه اشاره کرد و گفت: نقطه قوت استان کرمان برای سرمایهگذاران، بکر بودن این استان و دیده نشدن ظرفیتهای آن تاکنون است.
استاندار کرمان به قابلیتهای گردشگری استان نیز اشاره و تصریح کرد: یکی از ویژگیهای بارز استان کرمان در حوزه گردشگری؛ وجود بیشترین و مجموعهای از آثار ثبت جهانی است ضمن آنکه چهارفصل بودن و همچنین فعالیت ۵ فرودگاه از مزیتهای دیگر این دیار است.
او به موضوع استقبال سرمایهگذاران از حضور در استان اشاره و اظهار کرد: سرمایهگذاری در استان کرمان رشد قابل توجهی داشته به طوری که بیشترین میزان جذب و طرحهای مصوب سرمایهگذاری خارجی را در کشور داشتهایم.
طالبی همچنین از پیگیریهای برای تشکیل ایرلاین جدید و تاکسی هوایی بین فرودگاهی در استان خبر داد و گفت: برقراری ارتباط هوایی با دبی صورت گرفته و شرکت هواپیمایی ماهان نیز ارتباط با چین را برای ورود و خروج گردشگران این کشور را دنبال و پیگیری میکند.
استاندار کرمان به خطوط ریلی استان نیز اشاره داشت و افزود: شرایط برای یک جهش در حوزه گردشگری کرمان فراهم است و قطعا با بهبود شرایط کشور، شاهد رونق و ارتقا این حوزه خواهیم بود.
او با بیان اینکه سرمایهگذاری در استان کرمان در حوزههای مختلف توجیه اقتصادی دارد، تصریح کرد: از حضور سرمایهگذاران داخلی و ایرانیان خارج کشور استقبال میکنیم.
بهیار سلیمانی از فعالان و سرمایهگذاران حوزه گردشگری نیز در این دیدار از لزوم تقویت ارتباط گردشگری استانهای فارس و کرمان گفت و ادامه داد: هوش مصنوعی، اقتصاد دریاپایه، معدن، انرژیهای نو، کشاورزی و گردشگری، شش قابلیت استان کرمان است.
سلیمانی با بیان اینکه مناطق خوش آب و هوا در اطراف شهر کرمان و نقاط مختلف استان ظرفیت بسیار خوبی برای تقویت حوزه گردشگری است تاکید کرد: مهمترین مسئله در گردگشری زیرساخت است که باید به آن توجه ویژه شود.
علیاصغر ذاکری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز در این نشست از هشت مجوز برای احداث مراکز خدمات بین راهی در استان خبر داد.
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