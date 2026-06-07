به گزارش خبرنگار میراث آریا، چهل و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی، ۲۳ تا ۲۹ خرداد ماه جاری به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در نشست شورای تربیت بدنی و ورزش استان با دستور کار مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی بر همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان را در برگزاری شایسته این رویداد مهم ورزشی تاکید کرد و گفت: جهت‌گیری استان بر رویدادمحوری است و برگزاری این رویداد ورزشی فرصتی بی‌نظیر برای گردشگری استان فراهم کرده است.

استاندار کرمان با بیان اینکه در برگزاری چنین رویدادهایی باید ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشته شود، اظهار کرد: در جریان برگزاری این رویداد ورزشی، شاهد افزایش سرمایه اجتماعی و نشاط عمومی خواهیم بود.

او در ادامه بیان کرد: کشتی به‌عنوان ورزش ملی، مورد توجه آحاد مردم است و بی‌تردید در این ایام که نگاه کشور به استان معطوف شده، توانمندی‌های استان بیش از پیش به نمایش گذاشته خواهد شد و شاهد تحرک و پویایی بیشتری خواهیم بود.

طالبی گفت: حضور تیم‌های ورزشی و تماشاگران این مسابقات، در شرایط فعلی برای گردشگری استان بسیار حائز اهمیت است.

استاندار کرمان شناسایی و رفع نقاط ضعف استان در حوزه زیرساخت‌های ورزشی را از مزیت‌های برگزاری مسابقات و رویدادهای مهم دانست و افزود: زمینه مولدسازی و واگذاری اماکن ورزشی از طریق قراردادهای مختلف در استان به‌خوبی فراهم شده است تا زیرساخت‌های ورزشی استان ارتقا یابد.

او در پایان خاطر نشان کرد: ستاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن نیز به‌زودی در استان با هدف حمایت و پشتیبانی از ورزشکاران تشکیل خواهد شد، همچنین برنامه تجلیل از قهرمانان ورزشی استان در ادوار گذشته نیز در دستور کار قرار دارد.

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