به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: نمایشگاه روز جهانی صنایع‌دستی با شعار «صنایع‌دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» و با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان و فراهم‌کردن زمینه عرضه مستقیم محصولات صنعتگران، از ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در عمارت آصف (خانه کُرد) سنندج برپا می‌شود و تا ۲ تیرماه سال‌جاری ادامه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: صنایع‌دستی بخشی مهم از هویت فرهنگی و تاریخی کردستان است و برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در تقویت اقتصاد خلاق، حمایت از هنرمندان و توسعه بازار فروش ایفا می‌کند.

او با اشاره به انتخاب عمارت آصف به عنوان محل برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد: این اقدام فرصتی برای پیوند میان میراث تاریخی و هنرهای سنتی و معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان فراهم می‌کند.

طالب‌نیا یادآور شد: امیدواریم با استقبال شهروندان و گردشگران، زمینه معرفی هرچه بیشتر صنایع‌دستی استان و حمایت عملی از هنرمندان این حوزه تقویت شود.

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