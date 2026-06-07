به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار امروز یکشنبه ۱۷ خرداد 1405 در نشست بررسی برنامه‌های آموزشی حوزه گردشگری استان با اشاره به بازنگری و توسعه ساختار آموزشی حوزه گردشگری، اظهار کرد: در کنار دوره‌های آموزشی موجود در حوزه راهنمایان گردشگری، دو دوره تخصصی جدید شامل مدیریت تأسیسات گردشگری و مدیریت تأسیسات بوم‌گردی به مجموعه آموزش‌های مؤسسات آموزشی استان اضافه شده است که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان این حوزه داشته باشد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: در این نشست نرخ‌های جدید دوره‌های آموزشی نیز مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمع‌بندی نظرات، شهریه‌های مربوط به دوره‌ها برای اجرا در سال آینده تعیین و تصویب شد.

او با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای آموزشی فعالان حوزه گردشگری گفت: بررسی نیازهای آموزشی مطرح‌شده از سوی دفاتر خدمات گردشگری و راهنمایان امری ضروری است تا مؤسسات آموزشی بتوانند با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، این نیازها را در قالب دوره‌های تخصصی و مهارتی پاسخ دهند.

خاکسار ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان گردشگری، برگزاری دوره‌های بازآموزی برای راهنمایان گردشگری با رویکردی کاربردی‌تر و عملیاتی‌تر است که مقرر شد برنامه‌ریزی لازم برای اجرای آن انجام شود.

او با اشاره به اهمیت و جایگاه گردشگری سلامت در استان همدان بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های استان و نیاز فعالان حوزه گردشگری، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی گردشگری سلامت مورد تأکید قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای طراحی و اجرای این دوره‌ها در دستور کار است.

خاکسار با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی موجود در استان افزود: در حال حاضر سه مؤسسه آموزشی فعال در حوزه گردشگری و یک مرکز آموزشی تخصصی در حوزه آشپزی در استان فعالیت دارند که نقش مهمی در آموزش و توانمندسازی نیروهای انسانی مورد نیاز صنعت گردشگری ایفا می‌کنند.

معاون گردشگری ادره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و پاسخگویی به نیازهای روز این صنعت از مهم‌ترین اولویت‌های معاونت گردشگری استان در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

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