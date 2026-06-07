۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳

معاون گردشگری استان همدان:

تقویت نیروی انسانی متخصص در حوزه گردشگری همدان/ برگزاری دوره‌های بازآموزی برای راهنمایان گردشگری استان

تقویت نیروی انسانی متخصص در حوزه گردشگری همدان/ برگزاری دوره‌های بازآموزی برای راهنمایان گردشگری استان

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش‌های تخصصی گردشگری در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با افزوده شدن دو دوره جدید «مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری» و «مدیریت تخصصی اقامتگاه های بوم‌گردی» به سرفصل‌های آموزشی، ظرفیت تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه تقویت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار امروز یکشنبه ۱۷ خرداد 1405 در نشست بررسی برنامه‌های آموزشی حوزه گردشگری استان با اشاره به بازنگری و توسعه ساختار آموزشی حوزه گردشگری، اظهار کرد: در کنار دوره‌های آموزشی موجود در حوزه راهنمایان گردشگری، دو دوره تخصصی جدید شامل مدیریت تأسیسات گردشگری و مدیریت تأسیسات بوم‌گردی به مجموعه آموزش‌های مؤسسات آموزشی استان اضافه شده است که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان این حوزه داشته باشد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: در این نشست نرخ‌های جدید دوره‌های آموزشی نیز مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمع‌بندی نظرات، شهریه‌های مربوط به دوره‌ها برای اجرا در سال آینده تعیین و تصویب شد.

او با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای آموزشی فعالان حوزه گردشگری گفت: بررسی نیازهای آموزشی مطرح‌شده از سوی دفاتر خدمات گردشگری و راهنمایان امری ضروری است تا مؤسسات آموزشی بتوانند با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، این نیازها را در قالب دوره‌های تخصصی و مهارتی پاسخ دهند.

خاکسار ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان گردشگری، برگزاری دوره‌های بازآموزی برای راهنمایان گردشگری با رویکردی کاربردی‌تر و عملیاتی‌تر است که مقرر شد برنامه‌ریزی لازم برای اجرای آن انجام شود.

او با اشاره به اهمیت و جایگاه گردشگری سلامت در استان همدان بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های استان و نیاز فعالان حوزه گردشگری، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی گردشگری سلامت مورد تأکید قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای طراحی و اجرای این دوره‌ها در دستور کار است. 

خاکسار با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی موجود در استان افزود: در حال حاضر سه مؤسسه آموزشی فعال در حوزه گردشگری و یک مرکز آموزشی تخصصی در حوزه آشپزی در استان فعالیت دارند که نقش مهمی در آموزش و توانمندسازی نیروهای انسانی مورد نیاز صنعت گردشگری ایفا می‌کنند.

معاون گردشگری ادره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و پاسخگویی به نیازهای روز این صنعت از مهم‌ترین اولویت‌های معاونت گردشگری استان در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031701284
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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