۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۰

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی خبر داد:

صدور ۷ مجوز برای طرح‌های گردشگری در آذربایجان‌شرقی/ ۴ موافقت اصولی و ۳ مجوز تمدید در مسیر سرمایه‌گذاری قرار گرفت

صدور ۷ مجوز برای طرح‌های گردشگری در آذربایجان‌شرقی/ ۴ موافقت اصولی و ۳ مجوز تمدید در مسیر سرمایه‌گذاری قرار گرفت

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از صدور ۷ مجوز برای طرح‌های گردشگری در استان خبر داد و گفت: این مجوزها پس از بررسی فنی و اجرایی در قالب ۴ موافقت اصولی و ۳ مجوز تمدید برای طرح‌هایی در شهرستان‌های سراب، کلیبر، خداآفرین و چاراویماق صادر شده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین‌الله کرمی امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در راستای ایجاد و تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از جریان سرمایه‌گذاری گردشگری در استان، برای ۷ طرح گردشگری مجوزهای لازم صادر شده است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در ادامه به جزئیات این طرح‌ها اشاره کرد و افزود: پس از ارزیابی و بررسی شاخص‌های فنی، اجرایی و امکان‌سنجی طرح‌ها، برای ۴ پروژه موافقت اصولی و برای ۳ طرح دیگر مجوز تمدید صادر شد.

او تصریح کرد: موافقت‌های اصولی صادره با حجم سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال، بخشی از نیازهای زیرساختی این حوزه را در چند شهرستان استان پوشش می‌دهد و می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های گردشگری در مناطق هدف منجر شود.

کرمی با اشاره به مناطق و فرصت‌های اشتغال‌زایی این طرح‌ها گفت: مجوزها مربوط به طرح‌هایی در شهرستان‌های سراب، کلیبر، خداآفرین و چاراویماق است و پیش‌بینی می‌شود با اجرای آن‌ها، ۶۰ فرصت شغلی جدید نیز ایجاد شود.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اظهار کرد: صدور این مجوزها بخشی از رویکرد اداره‌کل برای هدایت هدفمند سرمایه به سمت پروژه‌های دارای قابلیت اجرا و اثرگذاری اقتصادی است.

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کد خبر 1405031701314
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

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