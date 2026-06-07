بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امینالله کرمی امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در راستای ایجاد و تقویت زیرساختهای گردشگری و حمایت از جریان سرمایهگذاری گردشگری در استان، برای ۷ طرح گردشگری مجوزهای لازم صادر شده است.
معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در ادامه به جزئیات این طرحها اشاره کرد و افزود: پس از ارزیابی و بررسی شاخصهای فنی، اجرایی و امکانسنجی طرحها، برای ۴ پروژه موافقت اصولی و برای ۳ طرح دیگر مجوز تمدید صادر شد.
او تصریح کرد: موافقتهای اصولی صادره با حجم سرمایهگذاری ۲ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال، بخشی از نیازهای زیرساختی این حوزه را در چند شهرستان استان پوشش میدهد و میتواند به تقویت ظرفیتهای گردشگری در مناطق هدف منجر شود.
کرمی با اشاره به مناطق و فرصتهای اشتغالزایی این طرحها گفت: مجوزها مربوط به طرحهایی در شهرستانهای سراب، کلیبر، خداآفرین و چاراویماق است و پیشبینی میشود با اجرای آنها، ۶۰ فرصت شغلی جدید نیز ایجاد شود.
معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به اهمیت تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری اظهار کرد: صدور این مجوزها بخشی از رویکرد ادارهکل برای هدایت هدفمند سرمایه به سمت پروژههای دارای قابلیت اجرا و اثرگذاری اقتصادی است.
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