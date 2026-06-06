به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: خانه بهداشت روستای قلعه بالا با حضور دو بهورز، امروز به مرکزی پویا برای ارائه خدمات اولیه سلامت به ساکنان تبدیل شده است، مرکزی که در آن، طیف متنوعی از خدمات از جمله واکسیناسیون کودکان، پایش رشد، تزریقات، پانسمان زخم و مشاورههای عمومی به اهالی ارائه میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: استمرار این خدمات، بهویژه در مناطق روستایی که دسترسی به امکانات تخصصی ممکن است محدودتر باشد، نقش بسیار مهمی در تأمین آرامش خاطر ساکنان و ارتقای سطح سلامت عمومی دارد.
او بیان کرد: خانه بهداشت قلعه بالا نمونهای روشن از همافزایی میان خدمترسانی محلی و توجه به نیازهای واقعی جامعه روستایی است.
رضویان با تأکید بر اینکه یکی از ویژگیهای ارزشمند این مرکز، توجه همزمان به درمان و آموزش است، تصریح کرد: برگزاری دورههای مراقبت سلامت برای زنان و دختران، زمینهساز افزایش آگاهی، ارتقای مهارتهای خود مراقبتی و پیشگیری از بسیاری از بیماریها در سطح خانوار و جامعه محلی شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود تشریح کرد: خانه بهداشت قلعه بالا همچنین با اجرای منظم پویشهای ملی همچون پایش فشار خون، دیابت و کنترل وزن، نقش مهمی در شناسایی زودهنگام عوامل خطر و ارتقای شاخصهای سلامت ایفا میکند.
او گفت: این اقدامات پیشگیرانه، در کنار خدمات روزمره، نشاندهنده نگاه جامع و آیندهنگر به سلامت روستایی است.
رضویان خاطرنشان کرد: سلامت، یکی از پایههای اصلی توسعه پایدار در روستاهای گردشگری است و وجود چنین مراکزی در قلعه بالا، ضمن تقویت حس امنیت و آرامش در میان اهالی، به پایداری اجتماعی و تداوم حیات روستا نیز کمک میکند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود در پایان تأکید کرد: تلاشهای شبانهروزی این تیم ۲نفره، نمونهای ارزشمند از خدمت صادقانه در سطح محلی است و میتواند به عنوان الگویی برای تقویت نظام مراقبت سلامت در سایر روستاهای هدف گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
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