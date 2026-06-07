به گزارش میراث آریا، بهرام سرمست، روز شنبه ۱۶ خردادماه در همایش روز جهانی نمایشگاه که با حضور علی عبدالعلیزاده، نماینده رئیسجمهوری در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریا محور در تبریز برگزار شد، بیان کرد: اقتصاد امروز جهان بیش از هر زمان دیگری بر پایه ارتباطات، شبکهسازی و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی شکل گرفته و تبریز به واسطه موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و استراتژیک خود همواره یکی از مراکز مهم مبادلات منطقهای و جهانی بوده است.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به پیشینه تاریخی تبریز در عرصه تجارت تأکید کرد: تبریز تنها یک شهر صنعتی نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی تجارت ایران به شمار میرود و وجود قدیمیترین اتاق بازرگانی کشور و بازار تاریخی ثبت جهانی تبریز، گواه جایگاه این شهر در مسیر مبادلات جاده ابریشم است.
او با بیان اینکه ۹۴ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: این ظرفیت ارزشمند نشان میدهد که کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان بدون اتکا به بنگاههای دولتی مسیر توسعه را هموار کردهاند و وظیفه دولت حمایت و تسهیل فرآیندها برای این بخش است.
سرمست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در برگزاری نمایشگاهها گفت: نمایشگاه باید از یک رویداد تقویمی و مناسبتی عبور کرده و به یک پلتفرم توسعه اقتصادی تبدیل شود. پلتفرمی که خروجی آن افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری، توسعه فناوری و گسترش بازارهای منطقهای باشد.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان افزود: وجود منطقه آزاد ارس، منطقه ویژه اقتصادی سهلان، نخستین شهرک سرمایهگذاری خارجی کشور و همچنین برنامه ریزی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین، زمینه مناسبی برای پیوند صنعت و فناوری با فعالیتهای نمایشگاهی فراهم کرده است.
استاندار آذربایجانشرقی توسعه نمایشگاه های مشترک با کشورهای همسایه و مرزی را از اولویت های استان دانست و افزود: با اختیاراتی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی و مرزی به استانداران استان های مرزی تفویض شده، برگزاری نمایشگاه های مشترک میتواند نقش مهمی در توسعه تجارت و خنثی سازی محدودیت های اقتصادی ایفا کند.
او همچنین حرکت به سمت برگزاری نمایشگاههای تخصصی و مزیت محور، توسعه نمایشگاههای هوشمند و دیجیتال و تقویت زیرساختهای صنعت نمایشگاهی را از دیگر راهبردهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه نمایشگاه بینالمللی تبریز عنوان کرد.
سرمست با اشاره به حمایت مدیریت استان از سرمایهگذاری و تولید گفت: از ابتدای مسئولیت، با همراهی نماینده ولیفقیه در استان، مجمع نمایندگان، دستگاه قضایی و اتاق بازرگانی، میثاقی برای حمایت از سرمایهگذاری، اشتغال و تولید منعقد شده و رویکرد مدیریت استان همواره پشتیبانی از بخش خصوصی بوده است.
او تأکید کرد: بارها در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کردهام که اگر اختلافی میان مدیران دولتی و بخش خصوصی ایجاد شود، من طرف بخش خصوصی خواهم بود.
استاندار آذربایجانشرقی کسب رتبه نخست اقتصادی و سرمایهگذاری کشور را نتیجه همین رویکرد دانست و گفت: این جایگاه شایسته تبریز، شهر اولینهاست و مدیریت استان همچنان در کنار فعالان اقتصادی، صنعتگران و نمایشگاه بینالمللی تبریز برای رفع موانع تولید و تسهیل سرمایهگذاری خواهد بود.
سرمست در پایان با اشاره به برگزاری سهشنبههای اقتصادی در واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع موانع تولید افزود: حتی در شرایط جنگ اقتصادی، ناترازی انرژی و سایر بحرانها نیز اجازه ندادهایم چرخ صنعت و تولید در استان متوقف شود و همچنان بر همان عهدی که برای حمایت ار تولید و سرمایهگذاری بستهایم، پایبند خواهیم ماند.
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