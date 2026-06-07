به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ١٧ خردادماه ١۴٠۵، محسن سترگی در جلسه وبیناری که با حضور تعدادی از صنعتگران رشتههای صنایعدستی و فروشندگان فعال این حوزه در اتاق بازرگانی استان گیلان برگزار شد؛ با بیان ضرورت بهرهگیری از بسترهای نوین بازاریابی و فروش برای توسعه اقتصاد صنایعدستی گفت: وبینار آموزشی «آشنایی با فرایند ثبتنام تولیدکنندگان فعال صنایعدستی استان در پلتفرم مجازی» با هدف توانمندسازی فعالان صنایعدستی گیلان برای ورود حرفهای به بازارهای دیجیتال میباشد.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی گیلان اظهار کرد: این اقدام به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای فروش آنلاین در راستای گسترش دامنه عرضه و معرفی محصولات صنایعدستی برنامه ریزی شده است.
او در ادامه با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و یکی از پلتفرمهای مجازی افزود: همزمان با فرارسیدن هفته صنایعدستی از امکان ثبت و عرضه تولیدات صنایعدستی در این پلتفرم رونمایی میشود که میتواند افقهای تازهای برای توسعه بازار و افزایش فروش محصولات هنرمندان صنایعدستی ایجاد کند.
سترگی همچنین تصریح کرد: در این نشست آموزشی، شرکتکنندگان با مراحل ثبتنام، نحوه انعقاد قرارداد با این پلتفرم و الزامات حضور در بازارهای فروش آنلاین آشنا شدند. همچنین آموزشهای تخصصی در حوزه اصول عکاسی از محصولات، شیوههای معرفی حرفهای کالا و نحوه ارائه مؤثر محصولات صنایعدستی در فضای فروش اینترنتی ارائه شد.
سرپرست معاونت صنایعدستی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت تجارت الکترونیک و پلتفرمهای فروش آنلاین، یکی از راهبردهای مهم برای تقویت اقتصاد صنایعدستی، افزایش درآمد هنرمندان و معرفی هرچه گستردهتر هویت فرهنگی و هنری استان گیلان در بازارهای ملی و فراملی است.
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