به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید موید محسننژاد شامگاه دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ در جریان بازدید از پروژههای توسعه زیرساختهای گردشگری اظهار کرد: استان کرمان با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، فرهنگی، طبیعی، نیازمند توسعه متوازن زیرساختهای گردشگری است و تحقق این مهم بدون حضور فعال و موثر بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: سیاست وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل استان بر حمایت از سرمایهگذاران، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع پیشروی طرحهای گردشگری است تا زمینه برای جذب سرمایههای جدید و توسعه تاسیسات و زیرساختهای گردشگری بیش از پیش فراهم شود.
او با اشاره به نقش پروژههای سرمایهگذاری در افزایش کیفیت خدمات گردشگری بیان کرد: توسعه اقامتگاهها، مجتمعهای گردشگری، مراکز تفریحی و خدماتی علاوه بر ارتقای زیرساختهای استان، به توزیع متوازن گردشگر در مناطق مختلف و بهرهمندی جوامع محلی از منافع اقتصادی گردشگری کمک میکند.
محسننژاد تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاران و بهرهگیری از توان بخش خصوصی یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اهداف توسعه گردشگری در کرمان است و ادارهکل میراثفرهنگی آمادگی دارد در چارچوب قوانین و ضوابط، زمینه تسریع در اجرای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی را فراهم کند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری با مشارکت بخش خصوصی میتواند جایگاه کرمان را بهعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور بیش از پیش تقویت کرده و زمینهساز رونق اقتصادی و اشتغال در مناطق مختلف استان شود.
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