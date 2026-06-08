۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۸

برپایی نمایشگاه «ایستاده در غبار» در شهرستان سرایان؛ روایتی از زخم‌های نشسته بر پیکر میراث‌فرهنگی

برپایی نمایشگاه «ایستاده در غبار» در شهرستان سرایان؛ روایتی از زخم‌های نشسته بر پیکر میراث‌فرهنگی

همزمان با روز فرهنگ شهرستان سرایان، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با هدف به تصویر کشیدن خسارات ناشی از تجاوزات اخیر به آثار و ابنیه تاریخی کشور، در مسجد جامع این شهر برپا شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین بزرگداشت روز فرهنگ شهرستان سرایان که به مناسبت ثبت ملی مسجد جامع این شهر در تقویم محلی (۱۰ خرداد) نام‌گذاری شده است، شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ با رویکردی تبیینی و فرهنگی برگزار شد.

در این مراسم که در محل بنای تاریخی مسجد جامع سرایان میزبانی شد، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با همت روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد. این نمایشگاه مجموعه‌ای از مستندات تصویری از آسیب‌ها و خسارات وارد شده به بناهای تاریخی کشور در پی تجاوزات اخیر در «جنگ رمضان» را به نمایش گذاشت.

روایتگری تصویری این نمایشگاه که علاوه بر بناهای تاریخی، یادمان شهدای دانش‌آموز میناب را نیز در بر می‌گرفت، مورد توجه و استقبال مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت و فضای تبیینی ویژه‌ای را در این رویداد فرهنگی ایجاد کرد.

در کنار بخش نمایشگاهی، ۸ غرفه صنایع‌دستی و سیاه چادر عشایری نیز برپا شد که جلوه‌هایی از هنر اصیل و تولیدات بومی صنعتگران منطقه را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داد.

هدف از برپایی این رویداد، ضمن گرامیداشت روز فرهنگ سرایان، آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به اهمیت صیانت از میراث‌فرهنگی و ثبت تاریخی پیامدهای مخرب تهاجم به هویت ملی کشور بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031801370
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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