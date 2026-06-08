به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان امروز ۱۸ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، رویداد بزرگ ماهیگیری با تمرکز بر گونه قزل‌آلا در زاینده‌رود برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه شد: این رویداد در بازه زمانی جاری بودن آب در زاینده‌رود برنامه‌ریزی‌شده است تا ضمن بهره‌گیری از فضای مطبوع و ظرفیت‌های محیط‌زیستی رودخانه، گامی مؤثر به‌منظور توسعه گردشگری رویدادمحور در استان برداشته شود.

او با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه‌های متنوع برای جذب گردشگران داخلی و خارجی افزود: اصفهان همواره پایتخت فرهنگ و تمدن ایران بوده است، اما تنوع‌بخشی به جاذبه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری ورزشی و تفریحی، از اولویت‌های اصلی معاونت گردشگری در سال جاری است. برگزاری این رویداد نه‌تنها فرصتی برای تفریح سالم خانواده‌ها و علاقه‌مندان به ورزش ماهیگیری است، بلکه بستری برای معرفی بیش‌ازپیش ظرفیت‌های حاشیه زاینده‌رود به گردشگران محسوب می‌شود.

آبیان تأکید کرد که جزئیات تکمیلی این رویداد، شامل زمان‌بندی دقیق، نحوه ثبت‌نام و مکان‌های تعیین‌شده برای ماهیگیری، متعاقباً طی یک نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و نمایندگان تشکل‌های گردشگری و محیط‌زیست اعلام خواهد شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان در پایان ابراز امیدواری کرد که این رویداد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به الگویی موفق برای برگزاری رویدادهای پایدار گردشگری در حاشیه رودخانه‌ها تبدیل شود.

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