سفر بیش از ۵۳۰هزار مسافر در سیستان و بلوچستان طی دو ماهه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری میراث آریا، تیمور باقری روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه اظهار کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال ۵۳۴هزار و ۸۷۲ مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای در سیستان و بلوچستان در قالب ۴۳ هزار و ۸۲۰ فقره سفر جابه‌جا شده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ درصد افزایش در تعداد مسافران را نشان می‌دهد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستذان و بلوچستان افزود: از مجموع مسافران جابجا شده، ۳۵۹هزار و ۹۰۶ نفر به مقاصد درون‌استانی و ۱۷۴هزار و ۹۶۶ نفر به مقاصد برون‌استانی سفر کرده‌اند که به ترتیب ۶۷ و ۳۳ درصد از کل جابه‌جایی مسافران را به خود اختصاص داده‌اند.

او با اشاره به سهم شهرستان‌ها در جابه‌جایی مسافر بیان کرد: شهرستان زاهدان بیشترین سهم را در جابجایی مسافران استان داشته و پس از آن شهرستان‌های زابل و سراوان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

باقری در پایان توسعه خدمات حمل و نقل عمومی، افزایش کیفیت خدمات و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای را از مهم‌ترین عوامل استقبال شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی دانست.

انتهای پیام/