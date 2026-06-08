بهگزارش خبرنگار میراثآریا، خلیل رازه امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در خصوص رونمایی از تولیدات و هدایای گارگاه نساجی سینیز گفت: این محصولات با بهرهگیری از پارچههای تولیدی کارگاه سینیز که از پشم خالص تهیه میشود، تولید شده و به واسطه طراحی خلاقانه و رنگبندی جذاب، جلوهای ویژه از هنر و نوآوری در صنایعدستی استان بوشهر را به نمایش گذاشتهاند.
معاون صنایعدستی استان بوشهر با اشاره به اهمیت حمایت از کارگاههای تولیدی و هنری در استان افزود: کارگاه «سینیز» در حال حاضر برای ۲۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای صنایعدستی در توسعه اشتغال و رونق اقتصادی منطقه است.
او ادامه داد: آیین رونمایی از این تولیدات با حضور رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر، محمد مظفری، فرماندار بوشهر و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد.
رازه تأکید کرد: حمایت از تولیدات خلاقانه و بومی، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی و هنری استان، میتواند زمینهساز توسعه بازار صنایعدستی و افزایش سهم این حوزه در اقتصاد محلی و ملی باشد.
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