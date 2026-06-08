همایش گردشگری روستای طرنگ شهرستان بافت برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی نجفی‌زاده با اعلام خبر برگزاری همایش معرفی جاذبه‌های گردشگری روستای طرنگ بخش خبر شهرستان بافت افزود: این همایش با همکاری و همت فرمانداری، بخشداری خبر، ادارات میراث‌فرهنگی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، محیط‌زیست، شورای اسلامی و دهیاری طرنگ و هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان بافت، پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

رئیس میراث‌فرهنگی بافت تصریح کرد: از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این همایش برگزاری کارگاه‌های آموزشی غارشناسی، گردشگری ورزشی و شناسایی و حفاظت محیط‌زیست در کنار اجرای برنامه‌های مفرح فرهنگی و هنری و بازی‌های بومی و محلی خواهد بود.

او در ادامه بیان کرد: از دیگر برنامه‌های این همایش گردهمایی کوهنوردان استان کرمان و صعود دسته‌جمعی به قله‌ کوه طرنگ است.

نجفی‌زاده اظهار کرد: همایش گردشگری روستای طرنگ در راستای اجرای سند کرمان برفراز و گردشگری رویداد محور با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری این منطقه و در مسیر جذب و ماندگاری گردشگران برگزار می‌شود.

رئیس میراث‌فرهنگی بافت با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و بکر روستای طرنگ خاطرنشان کرد: این روستا با برخورداری از چشم‌اندازهای کم‌نظیر کوهستانی، طبیعت سرسبز، آب‌وهوای مطلوب و جاذبه‌های متنوع طبیعی، از مقاصد مستعد گردشگری در شهرستان بافت به شمار می‌رود و برگزاری چنین رویدادهایی نقش موثری در معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های گردشگری منطقه، رونق اقتصاد محلی، حمایت از جوامع روستایی و توسعه گردشگری پایدار خواهد داشت.

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