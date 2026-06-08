۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۰

مدیران واحدهای اقامتی تا ۲۵ خرداد برای اخذ یا تمدید مجوز فعالیت اقدام کنند

مدیران واحدهای اقامتی تا ۲۵ خرداد برای اخذ یا تمدید مجوز فعالیت اقدام کنند

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بهشهر گفت: تمامی بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، و خانه‌مسافرهای فاقد مجوز، موظف‌اند حداکثر تا ۲۵ خردادماه نسبت به اخذ یا تمدید پروانه بهره‌برداری خود اقدام کنند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضاحسینی دوشنبه ۱۸ خرداد۱۴۰۵ اعلام کرد: تمامی مدیران و بهره‌برداران واحدهای اقامتی شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌مسافرها و سایر مراکز اقامتی موظف هستند حداکثر تا ۲۵ خردادماه نسبت به اخذ یا تمدید پروانه بهره‌برداری خود اقدام کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بهشهر با اشاره به الزامات قانونی حاکم بر فعالیت تأسیسات گردشگری گفت: این موضوع در اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و تبصره یک آن ابلاغ شده و شامل واحدهایی می‌شود که اعتبار پروانه بهره‌برداری آن‌ها به پایان رسیده و تاکنون موفق به دریافت مجوز قانونی نشده‌اند یا بدون مجوز معتبر در حال ارائه خدمات اقامتی، اسکان و پذیرایی از مسافران و گردشگران هستند.

او افزود: ادامه فعالیت واحدهای اقامتی بدون مجوز معتبر، فاقد وجاهت قانونی است و مسئولیت تمامی آثار و تبعات ناشی از آن بر عهده مالک، مدیر یا بهره‌بردار واحد خواهد بود

حسینی تأکید کرد: در صورت بی‌توجهی به این ابلاغ و استمرار فعالیت غیرمجاز پس از پایان مهلت تعیین‌شده، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری و مطابق مقررات قانونی نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای متخلف اقدام خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی از متقاضیان خواست در فرصت باقی‌مانده با مراجعه به سامانه و نشانی اعلام‌شده، مراحل قانونی اخذ یا تمدید پروانه بهره‌برداری خود را انجام دهند.

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کد خبر 1405031801423
ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

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