مدیران واحدهای اقامتی تا ۲۵ خرداد برای اخذ یا تمدید مجوز فعالیت اقدام کنند

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضاحسینی دوشنبه ۱۸ خرداد۱۴۰۵ اعلام کرد: تمامی مدیران و بهره‌برداران واحدهای اقامتی شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌مسافرها و سایر مراکز اقامتی موظف هستند حداکثر تا ۲۵ خردادماه نسبت به اخذ یا تمدید پروانه بهره‌برداری خود اقدام کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بهشهر با اشاره به الزامات قانونی حاکم بر فعالیت تأسیسات گردشگری گفت: این موضوع در اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و تبصره یک آن ابلاغ شده و شامل واحدهایی می‌شود که اعتبار پروانه بهره‌برداری آن‌ها به پایان رسیده و تاکنون موفق به دریافت مجوز قانونی نشده‌اند یا بدون مجوز معتبر در حال ارائه خدمات اقامتی، اسکان و پذیرایی از مسافران و گردشگران هستند.

او افزود: ادامه فعالیت واحدهای اقامتی بدون مجوز معتبر، فاقد وجاهت قانونی است و مسئولیت تمامی آثار و تبعات ناشی از آن بر عهده مالک، مدیر یا بهره‌بردار واحد خواهد بود

حسینی تأکید کرد: در صورت بی‌توجهی به این ابلاغ و استمرار فعالیت غیرمجاز پس از پایان مهلت تعیین‌شده، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری و مطابق مقررات قانونی نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای متخلف اقدام خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی از متقاضیان خواست در فرصت باقی‌مانده با مراجعه به سامانه و نشانی اعلام‌شده، مراحل قانونی اخذ یا تمدید پروانه بهره‌برداری خود را انجام دهند.

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