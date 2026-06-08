۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۸

میزبانی روزانه از ۳هزار گردشگر در منطقه نمونه گردشگری چالیدره شهرستان طرقبه‌شاندیز

میزبانی روزانه از ۳هزار گردشگر در منطقه نمونه گردشگری چالیدره شهرستان طرقبه‌شاندیز

مدیرعامل منطقه نمونه گردشگری چالیدره از افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در چالیدره خبرداد و گفت: پس از اعلام آتش‌بس و باز شدن مسیرهای هوایی، در چالیدره شاهد حضور گردشگران غیرایرانی هستیم و روزانه از ۳هزار گردشگر در این منطقه نمونه گردشگری میزبانی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رجب‌زاده امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پس از شروع آتش‌بس و بازشدن مسیرهای هوایی حضور گردشگران داخلی و خارجی در منطقه نمونه گردشگری چالیدره نسبتا افزایش پیدا کرده است، به گونه‌ای که در حاضر روزانه میزبان حداقل سه هزار گردشگر در این مجموعه تفریحی و گردشگری هستیم.

مدیرعامل منطقه نمونه گردشگری چالیدره ادامه داد: از طرفی گردشگران غیر ایرانی نیز با سفر به مشهد از منطقه نمونه گردشگری چالیدره هم بازدید و از امکانات آن استفاده می‌کنند. 

رجب‌زاده ادامه داد: جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی تاثیر بسزایی در حضور گردشگران و مسافران در این منطقه گذاشت اما درحال حاضر شاهد حضور مردم در این منطقه هستیم.

او تصریح کرد: یکی از برنامه‌های جدی ما «زنده کردن شب‌های چالیدره» و میزبانی بهتر از مردم مشهد است. بسیاری از شهروندان و مسافرانی که در تعطیلات آخر هفته به طرقبه و شاندیز می‌آیند، مقصد مشخصی ندارند، بنابراین ما در تلاش هستیم با سامان‌دهی این جمعیت، فرصت‌های جدیدی را در صنعت گردشگری این منطقه ایجاد کنیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031801442
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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