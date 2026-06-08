به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد رجبزاده امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پس از شروع آتشبس و بازشدن مسیرهای هوایی حضور گردشگران داخلی و خارجی در منطقه نمونه گردشگری چالیدره نسبتا افزایش پیدا کرده است، به گونهای که در حاضر روزانه میزبان حداقل سه هزار گردشگر در این مجموعه تفریحی و گردشگری هستیم.
مدیرعامل منطقه نمونه گردشگری چالیدره ادامه داد: از طرفی گردشگران غیر ایرانی نیز با سفر به مشهد از منطقه نمونه گردشگری چالیدره هم بازدید و از امکانات آن استفاده میکنند.
رجبزاده ادامه داد: جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی تاثیر بسزایی در حضور گردشگران و مسافران در این منطقه گذاشت اما درحال حاضر شاهد حضور مردم در این منطقه هستیم.
او تصریح کرد: یکی از برنامههای جدی ما «زنده کردن شبهای چالیدره» و میزبانی بهتر از مردم مشهد است. بسیاری از شهروندان و مسافرانی که در تعطیلات آخر هفته به طرقبه و شاندیز میآیند، مقصد مشخصی ندارند، بنابراین ما در تلاش هستیم با ساماندهی این جمعیت، فرصتهای جدیدی را در صنعت گردشگری این منطقه ایجاد کنیم.
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