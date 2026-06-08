به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در جریان بازدید از خانه تاریخی صدرزاده سیرجان، از اقدامات انجام‌شده برای مرمت، سامان‌دهی و بهره‌برداری گردشگری این بنای ارزشمند تاریخی تقدیر کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به نقش مؤثر شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در احیای این اثر تاریخی گفت: ورود صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی، مصداق بارز مسئولیت اجتماعی است و می‌تواند ضمن حفظ هویت تاریخی مناطق، به توسعه گردشگری و رونق اقتصادی جوامع محلی کمک کند.

او افزود: خانه تاریخی صدرزاده پس از انجام عملیات مرمت و سامان‌دهی با حمایت شرکت گل‌گهر، امروز به یکی از ظرفیت‌های گردشگری سیرجان تبدیل شده و نمونه‌ای موفق از همکاری میان بخش میراث‌فرهنگی و صنایع بزرگ منطقه به شمار می‌رود.

محسن‌نژاد با تأکید بر وجود بناهای تاریخی ارزشمند در شهرستان سیرجان اظهار کرد: ظرفیت شرکت‌های معدنی و صنعتی فعال در این منطقه می‌تواند نقش مهمی در حفظ، احیا و بهره‌برداری از سایر آثار تاریخی داشته باشد و این همکاری‌ها زمینه‌ساز صیانت از میراث گذشتگان برای نسل‌های آینده خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که در کنار رشد اقتصادی، به حفاظت از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی نیز توجه شود و تجربه احیای خانه تاریخی صدرزاده نشان می‌دهد که این دو حوزه می‌توانند در کنار یکدیگر به شکلی اثربخش عمل کنند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری شرکت‌های صنعتی و معدنی با اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان‌، روند احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی در شهرستان‌های مختلف استان‌ با شتاب بیشتری پیش رود.

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