علی مومنی دبیر شورای راهبردی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در یادداشتی نوشت: دستور راهبردی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های مرزی برای گسترش همکاری با کشورهای همسایه، نقطه عطفی در نگاه نوین به توسعه متوازن و استفاده از مزیت‌های بومی و منطقه‌ای به شمار می‌رود.

استان ایلام به عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های مرزی کشور، طی سال‌های گذشته همواره از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی برخوردار بوده است. همجواری با کشور عراق، اشتراکات فرهنگی و قومی، پیوندهای تاریخی و مذهبی و همچنین وجود مرزهای فعال تجاری، فرصت‌های ارزشمندی را برای توسعه تعاملات دوجانبه فراهم کرده است.

با این حال، بهره‌برداری هدفمند از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، نگاه راهبردی و حضور فعال در عرصه دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی بوده است.

خوشبختانه در سایه سیاست‌های تحول‌آفرین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با حمایت‌های مؤثر استاندار ایلام، شاهد شکل‌گیری رویکردی نوین در حوزه تعاملات فرامرزی استان هستیم. مجموعه اقدامات اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در توسعه همکاری با استان‌های واسط و میسان عراق، نمونه‌ای موفق از تبدیل ظرفیت‌های فرهنگی به فرصت‌های اقتصادی و گردشگری است.

برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و گردشگری در شهرهای مختلف عراق، معرفی توانمندی‌های هنرمندان و صنعتگران ایلامی، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف، توسعه گردشگری سلامت و گسترش همکاری میان فعالان حوزه گردشگری دو کشور از جمله اقداماتی است که آثار مثبت آن به‌وضوح قابل مشاهده است. این فعالیت‌ها نه‌تنها به معرفی ظرفیت‌های استان ایلام کمک کرده، بلکه زمینه افزایش صادرات محصولات صنایع‌دستی، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت روابط مردمی میان دو کشور را نیز فراهم آورده است.

تجربه موفق ایلام نشان می‌دهد که دیپلماسی فرهنگی می‌تواند فراتر از یک فعالیت نمادین عمل کرده و به ابزاری مؤثر برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد جوامع محلی تبدیل شود.

امروز بسیاری از کشورهای جهان از ظرفیت فرهنگ، هنر، گردشگری و میراث تاریخی برای تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی خود استفاده می‌کنند و استان ایلام نیز با بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها توانسته است جایگاه خود را در تعاملات منطقه‌ای ارتقا دهد.

آنچه این موفقیت را ارزشمندتر می‌کند، تکیه بر اشتراکات عمیق فرهنگی و اجتماعی میان مردم دو سوی مرز است. اشتراکاتی که سرمایه‌ای ماندگار برای توسعه روابط پایدار محسوب می‌شوند و می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، گردشگری و فرهنگی باشند.

بی‌تردید استمرار این مسیر نیازمند حمایت‌های مستمر، برنامه‌ریزی هدفمند و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با گردشگری و تجارت مرزی است. با این حال، دستاوردهای امروز نشان داده است که نگاه آینده‌نگرانه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تلاش‌های مدیران و کارشناسان استان ایلام، توانسته الگویی موفق از دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی در مناطق مرزی کشور ارائه کند.

اگر این روند با همین جدیت ادامه یابد، ایلام می‌تواند به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تعاملات فرهنگی، گردشگری و اقتصادی ایران و عراق تبدیل شود؛ جایگاهی که نه تنها موجب رونق اقتصاد مرزی خواهد شد، بلکه نقش مؤثری در تقویت پیوندهای دو ملت و توسعه پایدار منطقه ایفا خواهد کرد.

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