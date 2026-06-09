به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور ضمن تبریک روز جهانی صنایع‌دستی گفت: صنایع‌دستی نه تنها یک کالا، بلکه شناسنامه فرهنگی و تبلور هنر و اصالت مردمان این سرزمین است. به همین مناسبت و هم‌زمان با آغاز هفته صنایع‌دستی، ویژه‌برنامه‌ای جهت پاسداشت مقام هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان سمنان برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این آیین، تجلیل از هنرمندان توانمندی است که در سال ۱۴۰۴ موفق به دریافت گواهینامه مهر اصالت شده‌اند.

او تصریح کرد: این نشان ملی گواهی بر کیفیت، اصالت، خلاقیت و قابلیت بازاریابی محصولات است و استان سمنان با درخشش هنرمندان خود، جایگاه ویژه‌ای در این حوزه دارد.

سلطانی‌پور با تأکید بر لزوم حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و معرفی الگوهای موفق به نسل جوان، تشریح کرد: این مراسم فرصتی برای گردهمایی خانواده بزرگ صنایع‌دستی استان، تبادل تجربه‌ها و قدردانی از تلاش‌های کسانی است که با سرانگشتان هنر خود، میراث ماندگار سمنان را زنده نگاه داشته‌اند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با دعوت از عموم مردم، هنردوستان، فعالان صنایع‌دستی و به‌ویژه هنرمندان دارنده نشان مهر اصالت برای حضور در این مراسم خاطرنشان کرد: این جشن باشکوه روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی سمنان برگزار خواهد شد. او در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین آیین‌هایی منجر به تقویت روحیه خودباوری در هنرمندان و رونق بیش از پیش تولیدات صنایع‌دستی در سطح استان و کشور شود.

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