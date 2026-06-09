به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن ابراهیمی با اعلام خبر برگزاری رویداد فرش ذهنی بافت شهرستان شهربابک گفت: هم‌زمان با روز جهانی و آغاز هفته صنایع دستی و روز ملی فرش، با همت و همکاری دفتر نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری و میراث‌فرهنگی شهرستان، این رویداد ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در عمارت تاریخی موسی‌خانی شهربابک برگزار خواهد شد.

رئیس میراث‌فرهنگی شهربابک تصریح کرد: این رویداد با هدف معرفی بهتر و بیشتر ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه صنایع‌دستی و با حضور هنرمندان قالیباف شهربابک برگزار می‌شود.

او با اشاره به اهمیت حفظ و انتقال دانش بومی قالیبافی شهربابک اظهار کرد: رویداد فرش ذهنی‌بافت فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی، خلاقیت و مهارت هنرمندانی است که بدون استفاده از نقشه مکتوب، نقش‌های اصیل و برگرفته از فرهنگ و هویت منطقه را بر تار و پود فرش می‌نشانند.

ابراهیمی در پایان اظهار کرد: معرفی این ظرفیت منحصربه‌فرد می‌تواند ضمن پاسداشت میراث ناملموس شهرستان، زمینه‌ساز حمایت بیشتر از هنرمندان و توسعه بازار صنایع‌دستی شهربابک شود.

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