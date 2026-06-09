به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد اظهار کرد: در راستای تقویت توان عملیاتی یگان حفاظت در مقابله با جرایم حوزه میراث‌فرهنگی، حفاظت از اماکن تاریخی در برابر تعرض مجرمان مسلح، تعقیب و دستگیری حفاران غیرمجاز و انجام مأموریت‌های حفاظتی، دوره آموزشی با بهره‌گیری از مربیان مجرب فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به‌عنوان بازوی اجرایی و نظارتی وزارت میراث‌فرهنگی، نقش مهمی در صیانت از آثار تاریخی، محوطه‌های باستانی و مقابله با جرایم مرتبط با میراث‌فرهنگی بر عهده دارد، ارتقای سطح آمادگی نیروهای این یگان از طریق آموزش‌های تخصصی و مهارتی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش اثربخشی مأموریت‌های حفاظتی و پیشگیری از وقوع تخلفات در این حوزه محسوب می‌شود.

معصوم‌علیزاده اضافه کرد: با توجه به گستردگی آثار تاریخی و فرهنگی استان همدان و اهمیت حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند، برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای کارکنان یگان حفاظت در دستور کار قرار دارد، این آموزش‌ها با هدف به‌روز رسانی دانش تخصصی، افزایش توان واکنش در شرایط مأموریتی و ارتقای سطح آمادگی نیروها برای انجام مأموریت‌های محوله برگزار می‌شود.

او تصریح کرد: همچنین تعامل و همکاری مستمر میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و فرماندهی انتظامی استان، زمینه‌ساز ارتقای توان عملیاتی، تبادل تجربیات تخصصی و افزایش هماهنگی در اجرای مأموریت‌های مشترک بوده و نقش مؤثری در حفاظت از آثار تاریخی و مقابله با سودجویان و حفاران غیرمجاز ایفا می‌کند.

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