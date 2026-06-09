به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا عبدالله‌زاده امروز ۱۹ خردادماه گفت: در دل بافت تاریخی جهان شهر کاشان و با هدف توسعه هنرهای بومی، سه کارگاه تولید صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به همراه استودیو هنر مهتاب افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان با اشاره به حضور امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و فرماندار شهرستان در مراسم سه کارگاه تولید صنایع‌دستی در کاشان، ادامه داد: هم‌زمان با بزرگداشت هفته صنایع‌دستی، استودیو هنر مهتاب به همراه کارگاه شعربافی، کارگاه طراحی و بافت پارچه و لباس و کارگاه تولید خلاقانه زیورآلات سنتی و اکسسوری با تلفیقی برگرفته از هنر زری‌بافی، با مدیریت و هدایت مجموعه بوم‌گردی سرای سایه در کاشان افتتاح شد.

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