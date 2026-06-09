به‌گزارش میراث‌آریا، بهنام رحیم‌زاده امروز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با رئیس دانشکده هنرهای صناعی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با تشریح محورهای این دیدار بیان کرد: دانشگاه هنر اسلامی تبریز به‌عنوان یکی از مراکز پیشران در حوزه تحقیق، حفظ و احیای هنرهای سنتی و توسعه شیوه‌های تولید صنایع‌دستی، جایگاهی فراتر از یک نهاد آموزشی دارد و می‌تواند در فرآیند سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های راهبردی نقش‌آفرین باشد.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت پیوند میان بدنه اجرایی و ظرفیت‌های علمی استان افزود: اجرای اسناد راهبردی صنایع‌دستی بدون اتکا به پشتوانه‌های علمی و پژوهشی، به نتایج پایدار منتهی نخواهد شد. رویکرد ما این است که از یافته‌های تخصصی دانشگاه، ظرفیت مراکز رشد و توان پارک علم و فناوری برای طراحی مسیرهای نوآورانه در تولید، بازار و ارتقای کیفیت بهره‌مند شویم.

او دانشگاه هنر اسلامی تبریز را یک پایگاه آینده‌پژوه در حوزه صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: شناسایی دقیق چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنایع‌دستی استان، نیازمند نگاه تحلیلی و مبتنی بر داده است. این دانشگاه می‌تواند در احصای روندهای مؤثر، تحلیل بازار و ارائه ایده‌های خلاقانه برای بازآرایی مدل‌های تولید و عرضه نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

رحیم‌زاده با بیان اینکه هدف این نشست صرفاً تبادل نظر نبوده است، ادامه داد: در این جلسه بر تدوین نقشه راه مشترک با محوریت هم‌افزایی، نوآوری و آینده‌نگری تأکید شد. تلاش ما این است که همکاری‌ها از سطح تعاملات موردی عبور کرده و در قالب برنامه‌ای منسجم و قابل ارزیابی دنبال شود.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی برای حفظ جایگاه تاریخی خود نیازمند بازخوانی مستمر و انطباق با تحولات معاصر است. بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مراکز رشد و پارک علم و فناوری می‌تواند به تقویت بنیان‌های علمی این حوزه و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های اجرایی منجر شود.

او در پایان تأکید کرد: هم‌افزایی میان دانشگاه و مدیریت اجرایی، مسیر تحقق اهداف اسناد راهبردی را کوتاه‌تر و دقیق‌تر می‌کند و این همکاری می‌تواند الگوی مؤثری برای پیوند دانش و اجرا در سایر حوزه‌های فرهنگی نیز باشد.

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