۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷

در دیدار رئیس دانشکده هنرهای صناعی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با معاون صنایع‌دستی استان مطرح شد

ظرفیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز وارد اجرای اسناد راهبردی می‌شود/ تدوین نقشه راه مشترک با تکیه بر آینده‌پژوهی و مراکز رشد در دستور کار قرار گرفت

ظرفیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز وارد اجرای اسناد راهبردی می‌شود/ تدوین نقشه راه مشترک با تکیه بر آینده‌پژوهی و مراکز رشد در دستور کار قرار گرفت

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در دیدار با رئیس دانشکده هنرهای صناعی دانشگاه هنر اسلامی تبریز از آغاز روند تدوین نقشه راه مشترک با دانشگاه هنر اسلامی تبریز برای اجرای هدفمند اسناد راهبردی صنایع‌دستی خبر داد و گفت: ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای تصمیم‌سازی‌های دقیق و آینده‌نگر در حوزه صنایع‌دستی استان باشد.

به‌گزارش میراث‌آریا، بهنام رحیم‌زاده امروز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با رئیس دانشکده هنرهای صناعی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با تشریح محورهای این دیدار بیان کرد: دانشگاه هنر اسلامی تبریز به‌عنوان یکی از مراکز پیشران در حوزه تحقیق، حفظ و احیای هنرهای سنتی و توسعه شیوه‌های تولید صنایع‌دستی، جایگاهی فراتر از یک نهاد آموزشی دارد و می‌تواند در فرآیند سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های راهبردی نقش‌آفرین باشد.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت پیوند میان بدنه اجرایی و ظرفیت‌های علمی استان افزود: اجرای اسناد راهبردی صنایع‌دستی بدون اتکا به پشتوانه‌های علمی و پژوهشی، به نتایج پایدار منتهی نخواهد شد. رویکرد ما این است که از یافته‌های تخصصی دانشگاه، ظرفیت مراکز رشد و توان پارک علم و فناوری برای طراحی مسیرهای نوآورانه در تولید، بازار و ارتقای کیفیت بهره‌مند شویم.

او دانشگاه هنر اسلامی تبریز را یک پایگاه آینده‌پژوه در حوزه صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: شناسایی دقیق چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنایع‌دستی استان، نیازمند نگاه تحلیلی و مبتنی بر داده است. این دانشگاه می‌تواند در احصای روندهای مؤثر، تحلیل بازار و ارائه ایده‌های خلاقانه برای بازآرایی مدل‌های تولید و عرضه نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

رحیم‌زاده با بیان اینکه هدف این نشست صرفاً تبادل نظر نبوده است، ادامه داد: در این جلسه بر تدوین نقشه راه مشترک با محوریت هم‌افزایی، نوآوری و آینده‌نگری تأکید شد. تلاش ما این است که همکاری‌ها از سطح تعاملات موردی عبور کرده و در قالب برنامه‌ای منسجم و قابل ارزیابی دنبال شود.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی برای حفظ جایگاه تاریخی خود نیازمند بازخوانی مستمر و انطباق با تحولات معاصر است. بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مراکز رشد و پارک علم و فناوری می‌تواند به تقویت بنیان‌های علمی این حوزه و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های اجرایی منجر شود.

او در پایان تأکید کرد: هم‌افزایی میان دانشگاه و مدیریت اجرایی، مسیر تحقق اهداف اسناد راهبردی را کوتاه‌تر و دقیق‌تر می‌کند و این همکاری می‌تواند الگوی مؤثری برای پیوند دانش و اجرا در سایر حوزه‌های فرهنگی نیز باشد.

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کد خبر 1405031901517
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

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