به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندایی امروز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست خبری به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی، با اشاره به ظرفیت گسترده این بخش در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۲۹۹ رشته صنایع‌دستی دارای مجوز و مصوبه وزارت میراث‌فرهنگی در کشور فعال است و این حوزه با برخورداری از ۱۸ گروه تخصصی، یکی از متنوع‌ترین و گسترده‌ترین عرصه‌های تولید فرهنگی و هنری کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه بیشترین فراوانی فعالان صنایع‌دستی در رشته‌های بافت‌های داری و غیرداری و پس از آن صنایع‌دستی چوبی متمرکز است، افزود: امروز حدود ۱۵۸ هزار نفر در این بخش فعالیت دارند و روند توسعه اشتغال در این حوزه با شتاب قابل توجهی در حال پیگیری است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به تحول رویکرد تولید در سال‌های اخیر تصریح کرد: صنایع‌دستی کشور از مرحله تولید صرفا تزئینی عبور کرده و به سمت تولیدات کاربردی حرکت کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون بین ۶۰ تا ۷۰ درصد محصولات صنایع‌دستی علاوه بر ارزش‌های فرهنگی و هنری، دارای کارکرد مصرفی هستند؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه بازار داخلی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی این حوزه دارد.

برنامه هفتم؛ نقطه عطف استقلال نهادی صنایع‌دستی

ندایی تصویب مواد ۸۲ و ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت را یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی و ساختاری حوزه صنایع‌دستی دانست و گفت: برای نخستین‌بار وظایف وزارت میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه صنایع‌دستی، گردشگری و میراث‌فرهنگی به‌صورت مشخص و قانونی تعیین شده است.

وی افزود: در این چارچوب، موضوعاتی نظیر اشتغال، آموزش، صادرات و توسعه بازار مورد توجه قرار گرفته و وزارتخانه نیز پیشنهادهای اصلاحی خود را برای رفع برخی ابهامات و تکمیل ظرفیت‌های قانونی به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین چالش‌های آماری این حوزه را تفکیک‌نشدن برخی آمارهای صادرات صنایع‌دستی و فرش عنوان کرد و گفت: شفاف‌سازی سهم واقعی صنایع‌دستی در اشتغال و صادرات کشور از اولویت‌های مهم این معاونت است.

واگذاری امور صنفی به تشکل‌های حرفه‌ای

ندایی از تدوین و تصویب آیین‌نامه تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین‌بار زمینه شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای مستقل در استان‌های کشور فراهم شده و پس از تکمیل این فرآیند، تشکل ملی صنایع‌دستی نیز در سطح کشور تشکیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: این رویکرد گامی مؤثر در جهت مردمی‌سازی مدیریت، افزایش مشارکت فعالان و واگذاری بخشی از مسئولیت‌های اجرایی و صنفی به جامعه حرفه‌ای صنایع‌دستی محسوب می‌شود.

جهش تسهیلات و توسعه اشتغال

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ارتقای جایگاه این وزارتخانه در ساختار ملی اشتغال کشور گفت: وزارت میراث‌فرهنگی اکنون در کنار وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از سه دستگاه اصلی حوزه اشتغال کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: طی دو ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر از فعالان صنایع‌دستی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند و حدود ۲.۳ همت تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.

ندایی از پیش‌بینی افزایش چشمگیر منابع حمایتی در سال آینده خبر داد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد مجموع تسهیلات قابل تخصیص به حوزه صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۲ همت خواهد رسید؛ منابعی که در اختیار هنرمندان، تولیدکنندگان و کارگاه‌های فعال این حوزه قرار خواهد گرفت.

رونق بازار با واگذاری بازارچه‌های صنایع‌دستی

وی با اشاره به وجود ۹۸ بازارچه صنایع‌دستی در کشور اظهار کرد: به منظور افزایش بهره‌وری، رونق فروش و تقویت مدیریت مردمی، بازارچه‌های صنایع‌دستی تا پایان سال با رعایت ضوابط و چارچوب‌های قانونی به فعالان این حوزه و در برخی موارد به شهرداری‌ها واگذار خواهد شد.

حرکت به سوی حکمرانی هوشمند

ندایی هوشمندسازی خدمات را از اولویت‌های اصلی معاونت صنایع‌دستی دانست و گفت: فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزها، ثبت‌نام نمایشگاه‌ها، مدیریت تشکل‌ها و سایر خدمات تخصصی این حوزه در مسیر الکترونیکی و هوشمند قرار گرفته است تا فعالان صنایع‌دستی بتوانند با سهولت، سرعت و شفافیت بیشتری از خدمات بهره‌مند شوند.

ثبت شهرها و روستاهای صنایع‌دستی بر مبنای شاخص‌های علمی

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اصلاح فرآیند ثبت ملی و جهانی شهرها و روستاهای صنایع‌دستی خبر داد و تصریح کرد: از این پس ثبت این عناوین صرفا بر اساس شاخص‌های تخصصی و معیارهای علمی انجام خواهد شد و رویکردهای سلیقه‌ای یا موردی جای خود را به نظام ارزیابی مبتنی بر استانداردهای مشخص خواهد داد.

وی افزود: همچنین برای شهرها و روستاهای ثبت‌شده، نظام مدیریتی و دبیرخانه‌ای پس از ثبت نیز پیش‌بینی شده است تا فرآیند پایش و ارتقای مستمر این ظرفیت‌ها دنبال شود.

اعطای درجه هنری و توسعه نظام آموزش

ندایی انتقال مسئولیت اعطای درجه هنری هنرمندان صنایع‌دستی به وزارت میراث‌فرهنگی را از دیگر دستاوردهای مهم این حوزه برشمرد و گفت: با تشکیل شورای تخصصی مربوطه، فرآیند ارزشیابی و اعطای درجات هنری بر اساس شاخص‌های تخصصی در داخل وزارتخانه انجام می‌شود و این درجات قابلیت هم‌ترازی با مدارک معتبر آموزشی و علمی کشور را دارند.

وی همچنین از گسترش همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان ملی استاندارد خبر داد و افزود: توسعه مراکز آموزشی تخصصی، تربیت مربیان و استانداردسازی تولیدات صنایع‌دستی از جمله محورهای همکاری‌های بین‌بخشی در این حوزه است.

هدف‌گذاری یک میلیون فعال صنایع‌دستی

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: دستیابی به یک میلیون فعال صنایع‌دستی در کشور از اهداف راهبردی این برنامه است و وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت صمت مسئولیت مشترک تحقق این هدف را بر عهده دارند.

وی افزود: در دو سال گذشته بیش از ۵۰ هزار نفر به جمع شاغلان صنایع‌دستی کشور افزوده شده‌اند و روند توسعه اشتغال با حمایت‌های مالی، آموزشی و زیرساختی ادامه خواهد یافت.

صادرات ۱۶۳ میلیون دلاری و توسعه بازارهای جهانی

ندایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صادرات صنایع‌دستی کشور گفت: بر اساس آمار ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، صادرات رسمی صنایع‌دستی به ۱۶۳ میلیون دلار رسیده است، هرچند با توجه به حجم صادرات چمدانی و غیررسمی، ارزش واقعی صادرات این بخش فراتر از آمارهای رسمی ارزیابی می‌شود.

۳۰ هزار بیمه‌شده در حوزه صنایع‌دستی

وی همچنین با اشاره به وضعیت بیمه فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ هزار نفر از هنرمندان و فعالان این حوزه تحت پوشش بیمه قرار دارند و دولت سالانه سهم قابل توجهی از حق بیمه آنان را پرداخت می‌کند.

رسیدگی به خسارت‌های وارد شده به کارگاه‌های صنایع‌دستی

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش پایانی سخنان خود از آسیب دیدن ۱۲۲ کارگاه صنایع‌دستی در برخی استان‌های کشور در جریان حملات آمریکایی-صهیونی خبر داد و گفت: بیشترین خسارت‌ها در استان‌های زنجان، اصفهان و گلستان ثبت شده است. همچنین پنج نفر از جامعه صنایع‌دستی کشور در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند.

ندایی در پایان از راه‌اندازی پلتفرم ملی معرفی و فروش صنایع‌دستی، برگزاری بیش از ۱۲۰ نمایشگاه صنایع‌دستی در سراسر کشور و تداوم همکاری با معاونت گردشگری برای ثبت جهانی روستاهای دارای ظرفیت صنایع‌دستی خبر داد و تاکید کرد: صنایع‌دستی ایران امروز نه‌تنها حامل هویت تاریخی و فرهنگی کشور، بلکه یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصاد خلاق، اشتغال پایدار و توسعه متوازن ملی به شمار می‌رود.

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