سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان به مناسبت روز جهانی و آغاز هفته صنایع‌دستی، در گفت‌گو با میراث آریا این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش هنرمندان و صنعتگران این حوزه دانست و اظهار کرد: صنایع‌دستی کرمان حاصل قرن‌ها تجربه، ذوق، خلاقیت و هویت فرهنگی مردمان این سرزمین است که امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان شناخته می‌شود.

محسن‌نژاد با اشاره به جایگاه برجسته کرمان در حوزه صنایع‌دستی افزود: استان کرمان با برخورداری از یک شهر جهانی صنایع‌دستی، پنج شهر ملی و یک روستای ملی صنایع‌دستی، از استان‌های پیشرو کشور در این حوزه به شمار می‌رود و این ظرفیت ارزشمند، زمینه مناسبی برای معرفی فرهنگ بومی، توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: فعالیت ۱۰۳ رشته صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در استان و وجود بیش از ۳۰ رشته شاخص در سطح ملی و بین‌المللی از جمله پته‌دوزی، گلیم شیریکی‌پیچ، قالی کرمان، مسگری، شالبافی و دیگر هنرهای اصیل، بیانگر تنوع و غنای فرهنگی این خطه است که نیازمند حمایت، ترویج و بازاریابی موثر در بازارهای داخلی و خارجی است.

او با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد خلاق گفت: صنایع‌دستی علاوه بر حفظ هویت و اصالت فرهنگی، می‌تواند با ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزایی برای جوامع محلی، به یکی از ارکان مهم توسعه پایدار استان تبدیل شود.

محسن‌نژاد ضمن تبریک روز جهانی و هفته صنایع‌دستی به هنرمندان، صنعتگران و فعالان این عرصه خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی، حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش، ارتقای کیفیت تولیدات و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان بیان کرد: صنایع‌دستی زبان گویای فرهنگ و تمدن ایرانی است و کرمان با پشتوانه غنی تاریخی و هنری خود، نقش مهمی در حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده بر عهده دارد.

انتهای پیام/