به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید موید محسننژاد دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در بازدید از یخدان دوقلوی سیرجان، با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند تاریخی این شهرستان گفت: سیرجان از بناها و آثار تاریخی متعددی برخوردار است که با برنامهریزی مناسب و تعریف کاربریهای متناسب با هویت بناها میتوان آنها را به فرصتهایی برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه تبدیل کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: حفاظت از بناهای تاریخی زمانی پایداری بیشتری خواهد داشت که این آثار در چرخه بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری قرار داشته باشند و ضمن حفظ اصالت و ارزشهای تاریخی، امکان استفاده عمومی از آنها فراهم شود.
او با اشاره به ویژگیهای معماری یخدان دوقلوی سیرجان اظهار کرد: این اثر تاریخی از جمله ظرفیتهای ارزشمند میراثی شهرستان است که میتواند با اجرای طرحهای احیا و تعریف کاربری مناسب، به یکی از جاذبههای شاخص گردشگری سیرجان تبدیل شود.
محسننژاد همچنین بر نقش مشارکت بخش خصوصی، صنایع و بنگاههای اقتصادی در احیای بناهای تاریخی تاکید و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند روند مرمت، احیاء و بهرهبرداری از بناهای تاریخی را تسریع کند و زمینه حفظ این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده را فراهم آورد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان از طرحهای سرمایهگذاری و احیای ابنیه تاریخی با رویکرد گردشگری حمایت میکند و تلاش خواهد شد با همکاری دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران، ظرفیتهای تاریخی سیرجان بیش از پیش در مسیر توسعه پایدار شهرستان به کار گرفته شود.
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