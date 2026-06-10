عطر گل محمدی در یوشانلو؛ روایتی زنده از یک میراث کهن

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی فتحیان راسخ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان رزن چهارشنبه ۲۰ خرداد، بیان کرد: برنامه گلابگیری با هدف پاسداشت میراث ناملموس منطقه، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تقویت گردشگری بومی در مزرعه گل محمدی وثاقتی پیران اجرا شد.
او ادامه داد: در این برنامه مراحل سنتی گلابگیری شامل برداشت گل محمدی، آمادهسازی دیگهای مسی، بارگذاری گل و آب، فرآیند تقطیر و تولید گلاب، به صورت زنده برای بازدیدکنندگان اجرا شد، همچنین این نمایش میدانی با مشارکت پیشکسوتان و اهالی روستا انجام گرفت و بازدیدکنندگان از نزدیک با شیوههای سنتی تولید گلاب آشنا شدند.
فتحیان راسخ با اشاره به اینکه بازارچهای ویژه با حضور هنرمندان صنایعدستی شهرستان رزن در حاشیه این آیین برپا شد، گفت: این بازارچه با هدف حمایت از هنرمندان، معرفی ظرفیتهای صنایع دستی و ایجاد فرصتهای اقتصادی برای تولیدکنندگان محلی برگزار شد و هنرمندان انواع تولیدات صنایعدستی شامل سفال، گلیم، تولیدات چرم دست دوز، تابلو فرش و دیگر آثار هنرمندان محلی را در معرض دید علاقهمندان قرار دادند.
او با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی منطقه اظهار کرد: حفظ و احیای آیینهای بومی نقش مهمی در تقویت هویت محلی و توسعه گردشگری دارد و برگزاری چنین برنامههایی میتواند زمینهساز معرفی بهتر شهرستان رزن در سطح استان و کشور باشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان رزن بر ضرورت استمرار برگزاری رویدادهای فرهنگی و حمایت از هنرمندان صنایعدستی تأکید کرد و افزود: فرایند ثبت ملی آیین گلابگیری یوشانلو به عنوان میراث ناملموس در دستور کار قرار دارد و مراحل نهایی آن در حال انجام است، ثبت این آیین میتواند نقش مهمی در حفاظت از سنتهای کهن و انتقال آن به نسلهای آینده داشته باشد.
فتحیان راسخ عنوان کرد: آیین گلابگیری در شهرستان رزن سابقهای طولانی دارد و بهعنوان یکی از جلوههای اصیل فرهنگ بومی منطقه شناخته میشود، این آیین علاوه بر جنبههای تولیدی، دارای ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و هویتی است و نقش مهمی در پیوند نسلها و حفظ سنتهای محلی ایفا میکند.
او در پایان با بیان اینکه برگزاری این آیین در سالهای اخیر بهعنوان یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی شهرستان رزن مورد توجه قرار گرفته و ظرفیت تبدیلشدن به یک جاذبه گردشگری سالانه را دارد، گفت: برگزاری این آیین ضمن احیای یک سنت دیرینه، زمینهساز معرفی ظرفیتهای فرهنگی و صنایعدستی شهرستان رزن شده است و استمرار این رویداد میتواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و حفظ میراث ناملموس منطقه داشته باشد.
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