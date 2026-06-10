به گزارش خبرنگار میراث آریا، امیر سلیمانی‌فرد گفت: با هدف آشنایی شهروندان با هنرهای کاربردی و ایجاد انگیزه برای ورود به بازار کار صنایع‌دستی، ورکشاپ آموزشی رایگان تولیدات چرمی همزمان با هفته صنایع دستی در شهرستان آرادان برگزار می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان افزود: این دوره آموزشی روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.

او بیان کرد: مدرس این کارگاه آموزشی خلیلی، مدیر مجموعه تولیدی آموزشی اثر ناب است که با همکاری مؤسسه خانه فرهنگ ترنج آرادان برگزار می شود.

سلیمانی فرد با اشاره به محدودیت ظرفیت این دوره اظهار کرد: با توجه به ماهیت کارگاهی این برنامه، ظرفیت پذیرش ۲۰ نفر تعیین شده است و علاقه‌مندان و متقاضیان شرکت در این کارگاه می‌توانند برای رزرو و ثبت‌نام با شماره تلفن ۰۹۱۲۵۳۱۹۰۵۷ تماس بگیرند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های رایگان در رشته‌های شاخص صنایع‌دستی، یکی از اولویت‌های این نمایندگی برای شناسایی استعدادها و تقویت بنیه اقتصادی خانواده‌ها از طریق مشاغل خانگی است.

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