به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد احمدی چهارشنبه ۲۰ خرداد با بیان این که منابع ارزان‌قیمت در سال گذشته به منظور تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید، ایجاد اشتغال و تأمین منابع مالی کارگاه‌های صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان بر اساس تفاهم‌نامه‌های منعقده با بنیادهای برکت و علوی و از محل اعتبارات مشاغل خانگی و تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور تأمین شده است، افزود: در سال گذشته سهم استان همدان از محل اعتبارات بنیاد علوی مبلغ ۸۳۱ میلیارد ریال به صورت شناور اعلام شده بود که این اداره اقدام به تشکیل پرونده نزد بانک‌های عامل به مبلغ ۳۲۴ میلیارد ریال کرد. این رقم معادل ۳۹ درصد از مجموع اعتبار استان است که تاکنون مبلغ ۲۹ میلیارد تومان توسط بانک‌های ملی، ملت و تجارت پرداخت شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تویسرکان ادامه داد: بر اساس توزیع منابع استانی، سهم شهرستان تویسرکان از محل اعتبارات بنیاد برکت ۱۴۵ میلیارد ریال بوده که تاکنون مبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال توسط بانک سپه پرداخت شده است.

او با تأکید بر اهمیت کارگاه‌های خانگی به عنوان مولد اشتغال و تولید گفت: برای تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالان این حوزه نیز مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی توسط بانک‌های صادرات و مهر پرداخت شده است.

احمدی در پایان افزود: این اقدامات گامی مؤثر در توسعه اقتصادی، ارتقای ظرفیت تولید و تقویت اشتغال پایدار در شهرستان تویسرکان محسوب می‌شود.

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