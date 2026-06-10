به گزارش خبرنگار میراث آریا، نگار سریع‌الاطلاق پیش از ظهر امروز ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، در جلسه بررسی وضعیت تسهیلات شهرستان اردبیل که با حضور فرماندار، رئیس میراث‌فرهنگی شهرستان و جمعی از مدیران مربوطه برگزار شد، اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مرکز استان اولویت اصلی ماست و در همین راستا بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار جهت اجرای طرح‌های این حوزه اختصاص یافته است.

او با اشاره به پویایی پروژه‌های عمرانی در حوزه گردشگری افزود: در حال حاضر ۲۰ طرح بزرگ گردشگری در سطح شهرستان اردبیل در حال احداث است که تکمیل آن‌ها تحولی چشمگیر در ظرفیت‌های اقامتی و تفریحی منطقه ایجاد خواهد کرد.

سریع‌الاطلاق تصریح کرد: از میان طرح‌های اولویت‌دار، تاکنون ۱۳ مورد جهت دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند تا روند تکمیل عملیات اجرایی آن‌ها شتاب بیشتری بگیرد.

معاون سرمایه‌گذاری میراث‌فرهنگی استان اردبیل در خصوص آخرین وضعیت پرداختی‌ها گفت: خوشبختانه فرآیند اعطای تسهیلات کلید خورده و در گام نخست، ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار به ۷ طرح شاخص پرداخت شده و یا در مراحل نهایی پرداخت قرار دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم همکاری بیش از پیش شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت اشتغال‌زایی و ارزآوری صنعت گردشگری، تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات و رفع موانع اداری توسط بانک‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با انگیزه مضاعف به اتمام پروژه‌ها بپردازند.

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