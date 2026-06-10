به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامحسین مظفری امروز چهارشنبه 20 خرداد ماه 1405 در آیین بهرهبرداری از مسیر تشرف و بازار تاریخی فرش مشهد به همراه ۱۷ پروژه عمرانی منطقه ثامن به ارزش بیش از یکهزار و ۱۳۵ میلیارد تومان، با تأکید بر ضرورت صیانت از میراث تاریخی و هویتی شهر مشهد، اظهار کرد: اینگونه پروژهها را نمیتوان صرفاً با ارقام مالی سنجید. گاهی ۱۰۰ میلیارد یا هزار میلیارد تومان در مقایسه با ارزش واقعی چنین پروژههایی رقم تعیینکنندهای نیست. ارزش این اقدامات بسیار فراتر از هزینههای انجامشده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به همزمانی این مراسم با روز جهانی فرش و صنایعدستی اظهار کرد: فرش و صنایعدستی از محورهای اصلی توسعه کشور ما بودهاند و باید همچنان باشند. این حوزهها بخشی از هویت، فرهنگ و اقتصاد ایران را نمایندگی میکنند.
مظفری با اشاره به جایگاه تاریخی بازار در شهرهای ایرانی افزود: بازار در طول تاریخ همواره بخشی از فرهنگ، اقتصاد، هویت شهری و فعالیتهای اجتماعی بوده است. در شهرهای قدیم، هر محله مسجد، بازار و سایر مراکز خدماتی خود را داشت. در شهری مانند مشهد نیز بازارها در کنار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) شکل گرفتهاند و همواره پیوندی میان اقتصاد، فرهنگ و هویت شهری ایجاد کردهاند.
او ادامه داد: امروز شرایط به گونهای شده که دیگر این سبک بازارها را کمتر داریم. نه در همه فضاها امکان ایجاد آن وجود دارد و نه همیشه از نظر اقتصادی توجیهپذیر است. مجتمعهای بزرگ اقتصادی، پاساژها و مجموعههای جدید شکل گرفتهاند که بخشی از آن اجتنابناپذیر است؛ اما وظیفه و تکلیف جدی ما این است که از این میراث گرانقدر صیانت کنیم و آنها را احیا کنیم.
مظفری خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا که حتی به اندازه ایران سابقه تمدنی ندارند، برای ایجاد جاذبه و رونق گردشگری بهانهسازی میکنند، بناهای نمادین میسازند و از آن برای تحول اقتصادی بهره میگیرند. ما در ایران و بهویژه در حوزه تمدنی خراسان و شهر مشهد امکانات و ظرفیتهای فراوانی داریم که بخشی از آنها مورد توجه قرار نگرفته است.
او با اشاره به ضرورت مشارکت اجتماعی در حفظ میراث تاریخی گفت: متأسفانه نتوانستهایم این فرهنگ را بهگونهای در جامعه نهادینه کنیم که مردم خودشان مدافع این آثار باشند. گاهی مالک یک بنای تاریخی از نظر مالی در مضیقه است و ما زمینهای فراهم نکردهایم که مردم برای حفظ آن وارد میدان شوند. پویشهای مردمی میتوانند کمک بزرگی برای صیانت از این میراث ارزشمند باشند.
استاندار خراسان رضوی افزود: در یکسالونیم گذشته حدود ۵۳۰ مدرسه در خراسان رضوی ساخته شده که بخش مهمی از آن با مشارکت مردم بوده است. علت این موفقیت، ایجاد یک فضای اجتماعی و فرهنگی برای مدرسهسازی بود. اگر بتوانیم همین نگاه را درباره بازارهای تاریخی، خانههای قدیمی و مجموعههای میراثی ایجاد کنیم، حتی با کمکهای مردمی نیز میتوان بسیاری از این بناها را حفظ و احیا کرد.
او تأکید کرد: البته وظیفه اصلی بر عهده ما در بخشهای حاکمیتی، فرهنگی و اجرایی است. شهرداری وظایف خود را انجام داده، میراث فرهنگی تلاش میکند و همه ما باید در کنار هم برای صیانت از این آثار قرار بگیریم.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به تخریب کلیسای انجیلی مشهد اشاره کرد و گفت: چند روز قبل شاهد یک اتفاق بسیار تلخ در مشهد بودیم؛ اتفاقی که برای ما خراسانیها، مشهدیها و همه کسانی که به فرهنگ و تمدن ایرانی وفادار هستند، ناگوار بود. این اتفاق در شهری رخ داد که به امام رضا(ع) منتسب است؛ امامی که مبدع و پرچمدار گفتوگوی بین ادیان بودند.
او افزود: امام رضا(ع) به عنوان عالم آلمحمد(ص)، فرهنگ گفتوگوی بین ادیان را در تاریخ اسلام تثبیت کردند و این یکی از بزرگترین ظرفیتهایی است که امروز در اختیار ما ایرانیان و شیعیان قرار دارد. در دنیایی که گاهی ما را به نادیده گرفتن حقوق اقلیتها متهم میکنند، در حالی که همه اقلیتهای دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شدهاند و در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند، وقوع چنین اتفاقی زیبنده مشهد و خراسان رضوی نیست.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: من وارد بحثهای حقوقی این موضوع نمیشوم؛ اینکه چه رأیی صادر شده، چه فرآیندهایی طی شده یا نشده است. آنچه برای من اهمیت دارد این است که این مکان منتسب به کلیسا بوده، نقشه آن وجود داشته، در فهرست میراث ثبت بوده و سابقه آن مشخص است. در شهر منتسب به امام رضا(ع) که مبدع گفتوگوی بین ادیان هستند، نباید اجازه دهیم چنین اتفاقی رخ دهد.
او تصریح کرد: خواهش و تقاضای من از رئیس شورای اسلامی شهر، فرماندار مشهد، شهردار و مسئولان حوزه فرهنگی این است که به سمت تملک این زمین حرکت کنند و ساختمان کلیسای انجیلی را دقیقاً مطابق شکل اولیه آن بازسازی کنند و آن را به مرکز گفتوگوی بین ادیان تبدیل کنند.
مظفری افزود: نباید اجازه دهیم این ساختمان به کاربری دیگری اختصاص پیدا کند. اگر پروانهای برای آن صادر شده باشد، تقاضا دارم بررسی و در صورت امکان لغو شود. اگر لازم باشد در شورای تأمین، کمیسیون ماده پنج یا هر مرجع دیگری موضوع را پیگیری خواهیم کرد. این ساختمان باید دوباره ساخته شود و به نمادی برای معرفی فرهنگ، تمدن و مدارای مردم این سرزمین تبدیل شود.
او اظهار کرد: این اقدام میتواند بهانهای باشد تا در کشور و دنیا درک درستی از مردم ایران، مردم خراسان و ساکنان جوار امام رضا(ع) ایجاد شود و هیچکس نتواند مردم این شهر را به ستیز با اقلیتها متهم کند. این بنا میتواند به یک اثر فاخر و ماندگار تبدیل شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اگر لازم باشد برای احیای کلیسای انجیلی یک ستاد ویژه تشکیل شود، این کار را انجام خواهیم داد. اگر نیاز به مشارکت مردم باشد، میتوان در قالب یک پویش مردمی از ظرفیت جامعه نیز استفاده کرد تا این اقدام به نمادی از فرهنگ و درک صحیح مردم تبدیل شود.
او با اشاره به تجربه خانه تاریخی ملک اظهار کرد: در خانه ملک فضایی پیشبینی شده و حتی یک اتاق به این موضوع اختصاص یافته است. قرار شد بسیاری از تفاهمنامهها و قراردادها، بهویژه قراردادهای بینالمللی، در آن مکان امضا شود. وقتی یک تاجر یا مهمان خارجی وارد چنین فضایی میشود، تأثیر آن را بهخوبی درک میکند. فضاهای مدرن و لوکس در همه جای دنیا وجود دارد، اما بناهایی مانند خانه ملک کمنظیر هستند.
استاندار خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: برای احیای اماکن تاریخی و میراثی استان باید یک ستاد ویژه تشکیل شود. لازم است این بناها فهرست شوند، همه ظرفیتهای استان و کشور به کار گرفته شود و برای هرکدام برنامهریزی و زمانبندی مشخصی انجام شود. مالکان این خانهها نیز نباید متضرر شوند؛ اگر قرار است خودشان در فرآیند احیا مشارکت کنند باید زمینه اقتصادی آن فراهم شود و اگر واگذاری صورت میگیرد، حقوق آنان بهطور کامل تأمین شود. باید همه ظرفیت استان را بسیج کنیم و در یک بازه زمانی مشخص برای احیا و بهرهبرداری از این آثار اقدام کنیم.
استاندار خراسان رضوی در ادامه از بازار فرش مشهد بازدید و با فرش فروشان مشهد دیدار و گفت و گو کرد.
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