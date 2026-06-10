به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرهاد عزیزی زلانی روز سهشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در مراسم معارفه مدیران پایگاههای ملی زیویه و کرفتو و پایگاه میراث جهانی هورامان، که با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، فرمانداران و شهرداران شهرستانهای سقز، دیواندره و سروآباد و جمعی از مسئولان، فعالان حوزه میراثفرهنگی و اصحاب رسانه در هتل جهانگردی سنندج برگزار شد، با تاکید بر اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی گفت: توسعه و حفاظت از میراثفرهنگی نیازمند همکاری همهجانبه است.
مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی افزود: آنچه در حوزه میراثفرهنگی اهمیت دارد، ارتقای کیفیت اقدامات و دستیابی به خروجیهای پایدار است و این هدف تنها با برنامهریزی منسجم، همافزایی و استفاده از ظرفیتهای موجود محقق میشود.
او با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند استان کردستان اظهار کرد: این استان بهویژه در مناطق غربی کشور از توانمندیهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی قابل توجهی برخوردار است که میتواند در تقویت جایگاه میراثفرهنگی کشور نقشآفرین باشد.
عزیزی زلانی با اشاره به جایگاه هورامان افزود: این منطقه نمونهای کمنظیر از پیوند فرهنگ، تاریخ و طبیعت است که حفاظت از آن نیازمند نگاه ملی و برنامهریزی دقیق است.
مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی همچنین به ظرفیتهای مجموعه تاریخی غار کرفتو اشاره کرد و گفت: این اثر تاریخی از ظرفیتهای مهم میراثی کشور به شمار میرود و میتواند با مدیریت مناسب به جایگاه شایستهتری در معرفی تاریخ و تمدن منطقه برسد.
او با بیان اینکه در جریان جنگ رمضان، ۱۴۹ اثر تاریخی در کشور دچار آسیب شدهاند، اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد حدود ۷.۵ همت خسارت به میراثفرهنگی وارد شده که بخشی از آن مربوط به مناطق غربی کشور است.
عزیزی زلانی ادامه داد: در همین راستا تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی، مشارکت بخش خصوصی و همچنین همکاریهای بینالمللی، زمینه جبران خسارتها و مرمت آثار آسیبدیده فراهم شود.
مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، بر ضرورت تدوین برنامههای دقیق و منسجم برای پایگاههای میراثی تاکید کرد و گفت: امیدواریم با برنامهریزی هدفمند و استفاده از ظرفیتهای مدیریتی استانها، مسیر حفاظت و بهرهبرداری اصولی از میراثفرهنگی کشور بیش از پیش تقویت شود.
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