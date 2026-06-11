به گزارش خبرنگار میراثآریا، ارسلان ازهاری شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی که با حضور مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان و جمعی از مسئولان و علاقمندان حوزه صنایعدستی، در خانه کُرد سنندج برگزار شد، اظهار کرد: کردستان به واسطه صنایعدستی ارزشمند خود شناخته میشود و تولیدات این حوزه علاوه بر بازارهای داخلی، در بازارهای جهانی نیز عرضه شده است.
معاون امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به نقش صنایعدستی در ایجاد اشتغال، بهویژه در قالب مشاغل خرد و خانگی، افزود: این حوزه از ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی برخوردار است و باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد.
او آموزش و مهارتآموزی را یکی از الزامات توسعه صنایعدستی دانست و عنوان کرد: انتظار میرود ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای، برنامهریزی منسجمی برای آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه داشته باشد.
ازهاری با تاکید بر ضرورت تقویت نظام استاد ـ شاگردی برای انتقال تجربیات و دانش استادکاران، یادآور شد: با از دست رفتن برخی استادان، خطر فراموشی بخشی از مهارتها و رشتههای صنایعدستی وجود دارد و باید برای حفظ و انتقال این میراث ارزشمند برنامهریزی شود.
معاون امور اقتصادی استاندار کردستان، همچنین با ابراز تاسف از منسوخ شدن برخی رشتههای صنایعدستی در استان، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای احیا و بازآفرینی این هنرها شد.
او با اشاره به حمایتهای مالی پیشبینیشده برای این بخش، بیان کرد: امسال ۱۰ درصد از اعتبارات تبصره ۱۵ به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اختصاص یافته و طرحهای صنایعدستی به دلیل اشتغالزا بودن و نیاز به سرمایه اندک، در اولویت بهرهمندی از این تسهیلات قرار دارند.
ازهاری افزود: از ظرفیت اعتبارات سایر دستگاههای دارای ردیف بودجه مرتبط نیز میتوان برای حمایت از فعالان صنایعدستی استفاده کرد.
معاون امور اقتصادی استاندار کردستان، ایجاد محل دائمی عرضه محصولات را از مهمترین مطالبات هنرمندان صنایعدستی عنوان کرد و گفت: در پارکهای پیرچنار، معلم و نیشتمان سنندج فضاهایی برای ایجاد بازارچهها و نمایشگاههای دائمی صنایعدستی پیشبینی شده است که امیدواریم بهزودی در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد.
او در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره زندهیاد کمال پرویزی، استاد سازسازی سنتی کردستان، از خدمات و تلاشهای این هنرمند فقید در حفظ و ترویج هنرهای سنتی استان تجلیل کرد.
انتهای پیام/
نظر شما