به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک مدیرکل میراثفرهنگی استان سمنان گفت: همزمان با روز جهانی و هفته صنایعدستی، آیین گرامیداشت این مناسبت روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور جمع گستردهای از هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایعدستی استان سمنان برگزار شد.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان سمنان افزود: در این مراسم، استاندار سمنان، مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان سمنان، فرماندار شهرستان سمنان، معاونان استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شهردار سمنان و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.
او بیان کرد: این آیین فرصتی برای بررسی ظرفیتها، دستاوردها و چشماندازهای حوزه صنایعدستی استان بود و در جریان آن مسئولان حاضر به بیان دیدگاهها و برنامههای خود در زمینه حمایت از هنرمندان، توسعه بازار صنایعدستی، آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه پرداختند.
تاجیک تصریح کرد: جمعی از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی استان در فضایی صمیمی، دغدغهها، مطالبات و چالشهای پیش روی خود را با مسئولان مطرح کردند و راهکارهایی برای رفع موانع تولید، توسعه فروش و حمایت از هنرمندان ارائه شد.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان سمنان افزود: تجلیل از هنرمندان دارای مهر اصالت ملی، تقدیر از فعالان شاخص حوزه صنایعدستی، سخنرانی مسئولان و هنرمندان و گفتوگو پیرامون راهکارهای توسعه این بخش، از دیگر برنامههای آیین گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی در استان سمنان بود.
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