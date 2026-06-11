به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ هم‌زمان با روز جهانی و آغاز هفته صنایع‌دستی به همت اتاق بازرگانی کرمان و با همکاری استانداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری کرمان و با حضور محمدعلی طالبی استاندار، غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمد معتمدی‌زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، محسن تویسرکانی شهرداری کرمان، جمعی از فعالان و هنرمندان صنایع دستی آیین پاسداشت این روز در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

در این آیین، ضمن پاسداشت مقام هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، ظرفیت‌ها و جایگاه استان کرمان در حوزه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی مورد توجه قرار گرفت.

استان کرمان با برخورداری از یک شهر جهانی، پنج شهر ملی و یک روستای ملی صنایع‌دستی و همچنین فعالیت بیش از ۱۰۳ رشته صنایع‌دستی، از مهم‌ترین قطب‌های تولید و ترویج هنرهای سنتی کشور به شمار می‌رود و برگزاری این مراسم فرصتی برای تجلیل از تلاش هنرمندانی بود که با حفظ و انتقال دانش بومی، نقش مؤثری در صیانت از هویت فرهنگی و توسعه اقتصادی استان ایفا می‌کنند.

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