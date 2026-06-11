به گزارش خبرنگار میراث آریا، جعفر فرامرزی با اشاره به برگزاری این مراسم با حضور نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین شهرستان، اظهار کرد: این آیین با هدف پاسداشت تلاش‌های هنرمندان صنایع‌دستی و بررسی مسائل و دغدغه‌های فعالان این حوزه برگزار شد و جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی شهرستان مورد تجلیل قرار گرفتند.

‌رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشگین‌شهر افزود: هنرمندان صنایع‌دستی نقش مهمی در حفظ، احیا و ترویج هنرهای اصیل ایرانی و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده دارند و شایسته بالاترین سطح حمایت و توجه هستند.

‌او با بیان اینکه این مراسم فرصتی برای طرح مطالبات هنرمندان بود، گفت: در این نشست بخشی از مشکلات و دغدغه‌های فعالان صنایع‌دستی از جمله موضوعات مرتبط با بیمه هنرمندان، حمایت‌های مالی، توسعه بازار فروش و بهبود زیرساخت‌های تولید مطرح و به اطلاع مسئولان شهرستان رسید.

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پیگیر رفع مشکل بیمه شاغلین صنایع‌دستی دستی هستیم

‌بابک رضازاده، نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه صنایع‌دستی در هویت فرهنگی منطقه، بر پیگیری موضوع بیمه هنرمندان و تخصیص تسهیلات حمایتی از طریق وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد و حمایت از هنرمندان را ضرورتی برای پایداری تولیدات بومی و توسعه گردشگری شهرستان دانست.

بخشی، فرماندار این شهرستان نیز با اشاره به نقش صنایع‌دستی در اشتغال‌زایی و خوداشتغالی، بر ضرورت حمایت مستمر از فعالان این حوزه تأکید کرد و تجلیل از هنرمندان را کمترین اقدام در برابر تلاش‌های ارزشمند آنان برشمرد.

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