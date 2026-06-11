بهگزارش خبرنگار میراثآریا، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه همزمان با روز جهانی صنایعدستی در حاشیه بازدید از غرفههای صنایعدستی تکیه معاونالملک، با اشاره به تنوع و غنای هنرهای سنتی این خطه اظهار کرد: استان کرمانشاه با برخورداری از بیش از ۷۰ رشته صنایعدستی فعال، از جایگاه ویژهای در سطح ملی برخوردار است و حفظ این میراث ارزشمند که ریشه در هویت، فرهنگ و تمدن این دیار دارد، رسالتی همگانی است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به دغدغههای هنرمندان این حوزه مبنی بر چالشهای فروش و معیشت، تصریح کرد: هنر باید با اقتصاد عجین شود؛ در همین راستا، توسعه مراودات تجاری با اقلیم کردستان عراق و برپایی نمایشگاههای متقابل در کرمانشاه و استانهای همجوار، فرصتی طلایی برای معرفی و عرضه محصولات هنرمندان ما به بازارهای منطقهای است.
او با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای گردشگری بهعنوان پیشران فروش صنایعدستی افزود: گردشگری و صنایعدستی دو بال توسعه هستند که همافزایی آنها میتواند رونق اقتصادی هنرمندان را تضمین کند، در کنار رونق گردشگری، دستگاههای متولی بهویژه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی موظف هستند با ارائه تسهیلات حمایتی، انگیزه لازم را برای استمرار فعالیت هنرمندان و انتقال این میراث به نسلهای آینده فراهم کنند.
حبیبی با اشاره به ارزشافزوده هنرهایی نظیر گیوهبافی، گلیمبافی، صنایع چوبی، چرم و میناکاری کرمانشاه، تصریح کرد: یکی از مطالبات بهحق هنرمندان، ایجاد فضای عرضه مستقیم و همیشگی است، بنابراین، راهاندازی بازارچههای دائمی در سطح شهر در دستور کار قرار میگیرد تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را بدون واسطه به دست علاقهمندان برسانند؛ چرا که این حمایتهای عملی، انگیزهای مضاعف برای پایداری و شکوفایی این هنر-صنعت ایجاد خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه در پایان بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع تولید و بازاریابی صنایعدستی تاکید کرد و آن را راهکاری قطعی برای حفظ، احیا و توسعه این گنجینههای فرهنگی استان دانست.
انتهای پیام/
نظر شما