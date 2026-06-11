محمدعلی طالبی استاندار کرمان در حاشیه مراسم پاسداشت روز جهانی صنایع‌دستی و افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی خلاق ترنگ در گفت‌وگو با میراث آریا اظهار کرد: مسائل و مشکلات حوزه صنایع‌دستی از سوی فعالان این بخش مطرح شد و بخش قابل توجهی از این موارد حاصل بررسی‌های کارشناسی است و باید همه ظرفیت‌ها برای کاهش چالش‌های این حوزه در استان به‌کار گرفته شود.

طالبی صنایع‌دستی را پیونددهنده هویت و اقتصاد دانست و افزود: کرمان از جایگاه مهمی در حوزه صنایع‌دستی کشور برخوردار است و صنایع‌دستی این استان روایتگر تاریخ، فرهنگ، هنر و سبک زندگی مردم در مناطق مختلف استان است.

استاندار کرمان تصریح کرد: با توجه به تنوع قومی و فرهنگی کرمان، صنایع‌دستی یکی از ابزارهای مهم بازنمایی هویت و فرهنگ این سرزمین به شمار می‌رود و هر محصول صنایع‌دستی می‌تواند به‌عنوان سفیر فرهنگی، معرف فرهنگ و هویت کرمان در ایران و جهان باشد.

او با اشاره به جایگاه اقتصاد فرهنگ در جهان گفت: آمارهای ارائه‌شده درباره حجم مبادلات صنایع‌دستی، اهمیت اقتصاد فرهنگ را نشان می‌دهد و استان کرمان نیز از ظرفیت‌های لازم برای شکوفایی این بخش برخوردار است.

طالبی با اشاره به تأکید خود از سال ۱۴۰۳ بر دو محور «برندسازی» و «بازاریابی» در صنایع‌دستی کرمان اظهار کرد: اکنون باید در کنار توجه به تولید، موضوع بازار به‌عنوان یک اولویت دنبال شود.

استاندار کرمان افزود: بسیاری از محصولات صنایع‌دستی کرمان از کیفیت بالایی برخوردار هستند، اما هنوز به برندهای ملی و جهانی تبدیل نشده‌اند.

او با بیان اینکه باید نام کرمان را به یک نشان اعتماد و کیفیت در صنایع‌دستی تبدیل کنیم، افزود: این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی مشترک دولت و اتاق بازرگانی است و آمادگی دارد برای تحقق این هدف در تأمین هزینه‌ها و اجرای برنامه‌های مرتبط مشارکت کند.

طالبی با اشاره به تجربه موفق قالی کرمان در سطح ملی و بین‌المللی گفت: این تجربه باید به سایر محصولات صنایع‌دستی استان از جمله محصولات مس، فیروزه، پته، گلیم، حصیر و دیگر تولیدات تعمیم یابد.

استاندار کرمان نوآوری و خلاقیت را از الزامات حضور موفق در بازارهای امروز عنوان کرد و گفت: حفظ اصالت اهمیت زیادی دارد، اما برای موفقیت در فروش صنایع‌دستی کافی نیست.

او خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان باید متناسب با نیازها و سبک زندگی امروز، در طراحی، کاربرد محصولات، بسته‌بندی و شیوه‌های عرضه، نوآوری و خلاقیت را مورد توجه قرار دهند.

طالبی فروش اینترنتی و دیجیتال را بخشی از این رویکرد دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های فروش آنلاین و فناوری‌های نوین، از عوامل موفقیت در بازارهای جدید است و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه بازار صنایع‌دستی استفاده شود.

استاندار کرمان با اشاره به اهداف نمایشگاه ترنگ افزود: یکی از اهداف این رویداد، ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان و سکوهای فروش دیجیتال است تا زمینه توسعه بازار برای فعالان این حوزه فراهم شود.

او همچنین بر ضرورت پیوند میان صنایع‌دستی و گردشگری تأکید کرد و گفت: صنایع‌دستی و گردشگری دو بال حوزه میراث‌فرهنگی هستند و باید شرایطی فراهم شود که هر گردشگر ورودی به استان، به خریدار صنایع‌دستی کرمان تبدیل شود.

طالبی افزود: صنایع‌دستی باید در معرض دید گردشگران قرار گیرد و فضاهای مناسب برای نمایش و عرضه این محصولات ایجاد شود.

استاندار کرمان در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری در رفع مسائل و مشکلات فعالان این حوزه گفت: خلاقیت، برندسازی و بازارسازی سه اولویت اصلی در حوزه صنایع‌دستی استان هستند و باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی برای تحقق این اهداف اقدام شود.

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