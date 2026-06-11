به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنایعدستی خلاق و نوآور ترنگ اظهار کرد: صنایعدستی استان کرمان از متنوعترین صنایعدستی کشور به شمار میرود و این ظرفیت با توجه به تنوع اقلیمی و فرهنگی، گستردگی جغرافیایی استان و شرایط مناسب تولید صنایعدستی در نقاط مختلف کرمان، شکل گرفته است.
استاندار کرمان با اشاره به چالشهای موجود در این حوزه افزود: مشکل اصلی در حوزه صنایعدستی استان که به نوعی یک مسئله ملی نیز محسوب میشود، موضوع برندسازی و بازاریابی است.
او ادامه داد: در حال حاضر با همراهی اتاق بازرگانی و دستگاههای مسئول مانند میراثفرهنگی، تمرکز خود را بر این موضوع قرار دادهایم تا جایگاه صنایعدستی استان در بازارهای هدف تقویت شود.
طالبی با بیان اینکه برنامهها و طرحهایی برای توسعه بازار صنایعدستی در دست پیگیری است، تصریح کرد: مکانیزمهای مختلفی برای توسعه بازار در استان دنبال میشود و طرحها و برنامههایی در این مسیر وجود دارد که میتواند صنایعدستی استان را متحول کند.
استاندار کرمان همچنین اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اقتصاد فرهنگ به حوزه صنایعدستی مرتبط است و اجرای برنامههای پیشبینیشده میتواند به پویایی بیشتر اقتصاد فرهنگ در استان کرمان کمک کند.
در حاشیه افتتاح این رویداد، استاندار کرمان از غرفههای نمایشگاه بازدید کرد و در گفتوگو با هنرمندان و فعالان صنایعدستی، از نزدیک در جریان ظرفیتها، توانمندیها و مسائل این حوزه قرار گرفت.
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