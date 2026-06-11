به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ هم‌زمان با روز جهانی و آغاز هفته صنایع‌دستی، نمایشگاه رویداد صنایع دستی خلاق و نوآور ترنگ‌ کرمان با حضور محمدعلی طالبی استاندار، محمد معتمدی‌زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان، هنرمندان و صنعتگران در محل تالار فرهنگ و هنر کرمان افتتاح شد.

این رویداد به همت اتاق بازرگانی کرمان و با همکاری ادارات کل میراث‌فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی با برپایی‌ بالغ بر ۵۰ غرفه نمایشگاهی و با حضور هنرمندان و صنعتگران منتخب از ۲۰ لغایت ۲۲ خرداد سال جاری میزبان علاقه‌مندان است.

از دیگر بخش‌های جانبی این رویداد برپایی نمایشگاه آثار برگزیدگان و شرکت‌کنندگان رویداد مهر اصالت ملی صنایع دستی در سال ۱۴۰۴ است.

رویداد ترنگ با رویکرد پیوند میان خلاقیت، نوآوری و صنایع‌دستی، بستری برای معرفی ایده‌های نو، محصولات خلاقانه و ظرفیت‌های نوظهور هنرمندان استان کرمان فراهم کرده است، این رویداد تلاش دارد با ایجاد ارتباط میان هنرهای سنتی و نیازهای بازار امروز، زمینه توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان جوان و افزایش سهم این حوزه در اقتصاد فرهنگ و هنر استان کرمان را تقویت کند.

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