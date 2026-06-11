به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید موید محسننژاد شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در آیین پاسداشت روز جهانی و آغاز هفته صنایعدستی و افتتاح رویداد صنایعدستی خلاق ترنگ، ضمن قدردانی از حمایتهای مستمر استاندار کرمان و همچنین همراهی اتاق بازرگانی، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری کرمان در توسعه و ترویج صنایعدستی استان، اظهار کرد: کرمان با دارا بودن ۱۵۵ رشته و ۱۴۰ زیررشته صنایعدستی و فعالیت بیش از ۷۰ هزار هنرمند، یکی از مهمترین قطبهای صنایعدستی کشور به شمار میرود که از این تعداد، ۳۲ هزار نفر دارای مجوز فعالیت از وزارت میراثفرهنگی هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیتهای شاخص صنایعدستی استان افزود: قالی، گلیم، مسگری، پتهدوزی، قلمزنی، شالبافی، سفال و سرامیک، فیروزهکوبی و تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی از مهمترین هنرهای سنتی کرمان هستند که جایگاه ویژهای در سطح ملی و بینالمللی دارند.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ تعداد یکهزار و ۷۰۰ مجوز جدید و تمدیدی برای هنرمندان صنایعدستی استان صادر شده و تاکنون ۳۲۱ اثر موفق به دریافت مهر اصالت ملی و ۱۱ اثر نیز در فهرست آثار برگزیده صنایعدستی یونسکو ثبت شدهاند.
محسننژاد با اشاره به جایگاه ممتاز کرمان در حوزه ثبت شهرها و روستاهای صنایعدستی گفت: شهر جهانی گلیم شیریکیپیچ سیرجان، شهرهای ملی چاقوسازی راین، قالی راور، فیروزه شهربابک، حصیربافی قلعهگنج، شهر ملی صنایعدستی کرمان و روستای ملی صنایعدستی بیدکردوئیه بافت، بخشی از ظرفیتهای ارزشمند این استان هستند که زمینه معرفی هرچه بیشتر صنایعدستی کرمان را فراهم کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: با پشتیبانی استانداری کرمان و همکاری شهرداری، برنامهریزیهای لازم برای معرفی و ارتقا جایگاه کرمان بهعنوان شهر جهانی صنایعدستی در دستور کار قرار گرفته است و در این مسیر، برگزاری رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی در استانهای همجوار و کشورهای همسایه نقش مهمی در معرفی توانمندیهای هنرمندان استان ایفا میکند.
او همچنین از تلاش برای فراهمسازی زمینه حضور هنرمندان استان در نمایشگاهها و رویدادهای ملی و بینالمللی خبر داد و اظهار کرد: توسعه بازار فروش محصولات صنایعدستی از طریق ایجاد بازارچههای دائمی و خانههای خلاق با همکاری فرمانداران و شهرداریها دنبال میشود.
محسننژاد استفاده از ظرفیت خانههای تاریخی بهعنوان خانهها و مراکز تخصصی صنایعدستی را از دیگر برنامههای استان برشمرد و گفت: این اقدام علاوه بر حفظ و احیای بناهای تاریخی، در ترویج هنرهای سنتی، حمایت از هنرمندان و جذب گردشگران نیز نقش مؤثری دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان برگزاری حراج آثار فاخر صنایعدستی و جلب مشارکت و حمایت شرکتهای بزرگ اقتصادی را از راهکارهای تقویت اقتصاد صنایعدستی دانست و خاتطرنشان کرد: صنایعدستی نماد هویت ملی، تولید داخلی و توسعه پایدار است و حمایت از هنرمندان این حوزه میتواند در تحقق اهداف شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نقشآفرین باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان با تبریک روز جهانی صنایعدستی به هنرمندان استان، بر تداوم حمایت از فعالان این حوزه و توسعه زیرساختهای لازم برای رونق تولید، عرضه و صادرات محصولات صنایعدستی تأکید کرد.
لازم به ذکر است، در حاشیه این مراسم شهباز حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلسشورایاسلامی با اهدا لوح تقدیر از تلاش مجدانه و زحمات شبانه روزی سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی کرمان، در صیانت از میراثفرهنگی، ترویج صنایعدستی و توسعه گردشگری استان قدردانی و تشکر به عمل آورد.
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