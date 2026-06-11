به گزارش خبرنگار میراث آریا ، سید جواد موسوی امروز پنجشنبه 21 خرداد ۱۴۰۵، به همراه معاونان ادارهکل و جمعی از فعالان حوزه گردشگری از روند اجرای پروژهها، میزان پیشرفت فیزیکی، ظرفیتهای خدماتی و امکانات پیشبینیشده برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران در شهرستان مهولات بازدید به عمل آورد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری و خدمات سفر اظهار کرد: احداث و تکمیل مجتمعهای خدماتی، رفاهی و گردشگری بینراهی نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران، مسافران و گردشگران دارد و میتواند زمینهساز افزایش رضایتمندی و رفاه سفر باشد.
موسوی با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان مهولات در مسیر تردد زائران و مسافران شرق کشور افزود: توسعه مجتمعهای بینراهی استاندارد علاوه بر افزایش رفاه و ایمنی سفر، زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال را فراهم میکند.
او افزود: حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی را یکی از رویکردهای مهم در توسعه گردشگری استان دانست و خاطرنشان کرد: تقویت زیرساختهای اقامتی، رفاهی و خدماتی از اولویتهای اصلی برای تبدیل مهولات به یکی از مقاصد گردشگری استان و کشور به شمار میرود.
در جریان این بازدید، سرمایهگذاران و مجریان پروژهها نیز گزارشی از روند اجرای طرحها ارائه کرده و مسائل، چالشها و نیازهای موجود برای تسریع در بهرهبرداری از این مجموعهها را مطرح کردند.
در پایان، مسئولان حاضر بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و تسریع در تکمیل پروژههای در دست اجرا تأکید کردند و توسعه زیرساختهای گردشگری را عاملی مؤثر در رونق اقتصادی و معرفی ظرفیتهای شهرستان مهولات دانستند.
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