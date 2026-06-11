۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان:

توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی، موتور محرک اشتغال محلی است 

توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی، موتور محرک اشتغال محلی است 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی راهکاری برای رونق اقتصاد و حفظ هنرهای بومی است، گفت: توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی، موتور محرک اشتغال محلی است.  

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده پنجشنبه ۲۱ خرداد در آیین افتتاح بازارچه‌های صنایع‌دستی استان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه صنایع‌دستی، اظهار کرد: شهرستان‌های ملایر و نهاوند از پیشینه ارزشمندی در حوزه تاریخ، فرهنگ و صنایع‌دستی برخوردارند و این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در منطقه باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: با همکاری شهرداری‌ها و همراهی مجموعه شهرستان‌های ملایر و نهاوند، برنامه‌ریزی شد تا بازارچه صنایع‌دستی در این شهرستان‌ها فعال و توسعه یابد. 

او ادامه داد: راه‌اندازی چنین فضاهایی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، نقش مهمی در معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه ایفا می‌کند.

معصوم‌علیزاده اظهار کرد: توسعه و گسترش بازارچه‌های صنایع‌دستی می‌تواند سهم قابل توجهی در رونق اشتغال، حمایت از تولیدکنندگان بومی و تقویت اقتصاد محلی داشته باشد و امیدواریم این مجموعه‌ها بتواند در مسیر ایجاد فرصت‌های جدید برای هنرمندان و فعالان این حوزه نقش مؤثری ایفا کند.

او با بیان اینکه توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی راهکاری برای رونق اقتصاد و حفظ هنرهای بومی است، گفت: توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی، موتور محرک اشتغال محلی است. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و صنایع‌دستی شهرستان‌های ملایر و نهاوند بیش از پیش معرفی و زمینه بهره‌مندی مردم از مزایای اقتصادی این ظرفیت‌ها فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101828
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha