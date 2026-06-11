بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده پنجشنبه ۲۱ خرداد در آیین افتتاح بازارچههای صنایعدستی استان با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند استان در حوزه صنایعدستی، اظهار کرد: شهرستانهای ملایر و نهاوند از پیشینه ارزشمندی در حوزه تاریخ، فرهنگ و صنایعدستی برخوردارند و این ظرفیتها میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در منطقه باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: با همکاری شهرداریها و همراهی مجموعه شهرستانهای ملایر و نهاوند، برنامهریزی شد تا بازارچه صنایعدستی در این شهرستانها فعال و توسعه یابد.
او ادامه داد: راهاندازی چنین فضاهایی علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی برای هنرمندان و فعالان صنایعدستی، نقش مهمی در معرفی هرچه بهتر ظرفیتها و توانمندیهای منطقه ایفا میکند.
معصومعلیزاده اظهار کرد: توسعه و گسترش بازارچههای صنایعدستی میتواند سهم قابل توجهی در رونق اشتغال، حمایت از تولیدکنندگان بومی و تقویت اقتصاد محلی داشته باشد و امیدواریم این مجموعهها بتواند در مسیر ایجاد فرصتهای جدید برای هنرمندان و فعالان این حوزه نقش مؤثری ایفا کند.
او با بیان اینکه توسعه بازارچههای صنایعدستی راهکاری برای رونق اقتصاد و حفظ هنرهای بومی است، گفت: توسعه بازارچههای صنایعدستی، موتور محرک اشتغال محلی است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایتها و همکاری دستگاههای اجرایی، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و صنایعدستی شهرستانهای ملایر و نهاوند بیش از پیش معرفی و زمینه بهرهمندی مردم از مزایای اقتصادی این ظرفیتها فراهم شود.
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